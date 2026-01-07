Weihnachts-Open-Air in Bergfelden: Mehr als 500 Besucher – Großevent gibt kranken Kindern neue Kraft

Seit mehr als 20 Jahren musiziert man in Bergfelden für einen guten Zweck – und das kommt an. Initiator Klaus Hilzinger lässt das jüngste Weihnachts-Open-Air Revue passieren.
„Das 22. Weihnachts-Open-Air war nicht nur ein Erfolg in Bezug auf die finanzielle Unterstützung der Klinik, sondern auch ein Zeichen für das starke Gemeinschaftsgefühl in Bergfelden“, findet dessen einstiger Initiator Klaus Hilzinger. Mehr als 500 Leute aus Nah und Fern hätten sich auch diesmal zusammengefunden, um gemeinsam Gutes zu tun, blickt er im Gespräch mit unserer Redaktion dankbar auf das Event zurück.