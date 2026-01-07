Weihnachts-Open-Air in Bergfelden: Mehr als 500 Besucher – Großevent gibt kranken Kindern neue Kraft

Seit mehr als 20 Jahren musiziert man in Bergfelden für einen guten Zweck – und das kommt an. Initiator Klaus Hilzinger lässt das jüngste Weihnachts-Open-Air Revue passieren.

„Das 22. Weihnachts-Open-Air war nicht nur ein Erfolg in Bezug auf die finanzielle Unterstützung der Klinik, sondern auch ein Zeichen für das starke Gemeinschaftsgefühl in Bergfelden“, findet dessen einstiger Initiator Klaus Hilzinger. Mehr als 500 Leute aus Nah und Fern hätten sich auch diesmal zusammengefunden, um gemeinsam Gutes zu tun, blickt er im Gespräch mit unserer Redaktion dankbar auf das Event zurück.

Geboren wurde die Idee bei einem Gespräch mit Musikern, die in Bittelbronn für einen guten Zweck aufspielten. „Das können wir in Bergfelden doch auch“, überlegte sich der jetzige Ehrenvorsitzende des Bergfelder Sportvereins.

Und so zeigten die Bergfelder sowie die Gäste aus dem gesamten Mühlbachtal und den umliegenden Gemeinden auch dieses Mal, dass für sie selbst in anspruchsvollen Zeiten Solidarität und der Zusammenhalt immer noch wichtige Werte sind. Denn das musikalische Event hat neben der Unterhaltung der Zuhörer noch einen ganz anderen Zweck – nämlich Spenden zugunsten der Nachsorgeklinik Tannheim. Die Nachsorgeklinik gibt Familien mit schwer chronisch kranken Kindern neue Kraft und Hoffnung. Sie bietet im Rahmen der familienorientierten Nachsorge bei der Krebs-, Herz- oder Mukoviszidose-Erkrankung eines Kindes der gesamten Familie eine vierwöchige Behandlung.

Mühlbachtrio und „Magic Moments“

Die Veranstaltung hatte auch diesmal ein abwechslungsreiches Programm, beginnend mit dem Posaunenchor Bergfelden, der die Andacht von Pfarrer Oliver Velm umrahmte. Es folgten Grußworte von Ortsvorsteher Herbert Kehl und dem Geschäftsführer der Klinik, Thomas Müller.

Anschließend betrat das Mühlbachtrio die Bühne und spielte Lieder aus aller Welt. Den zweiten Teil bestritt das Duo „Magic Moments“, das die vielen Besuchern mit ihrer Musik begeisterte.

Überwältigende Unterstützung

Besonders hervorheben möchte Hilzinger dabei die großzügige Spendenbereitschaft der Besucher, die mit dazu beigetragen hat, dass die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg wurde.

Es war wiederum beeindruckend, wie sich die Menschen zusammenfanden, um die Nachsorgeklinik zu unterstützen. Jeder Beitrag, sei er noch so klein, hilft dabei, einen großen Unterschied zu machen“, so die Verantwortlichen der Bergfelder Vereine und Institutionen, die die Veranstaltung organisierten. „Wir sind überwältigt von der Unterstützung und dem Engagement, das wir wiederum erleben durften.“

Es sei eine Freude gewesen, dass so viele Menschen und Unternehmen die Aktion unterstützen, bedanken sich die Veranstalter.