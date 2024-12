Lange Tradition haben die Öffnungstage in der Weihnachtszeit im Heimathaus Tennenbronn. Dieses Jahr steht die Sonderausstellung unter dem Motto „Weihnachtsbacken in Tennenbronn“.

Traditionelles Weihnachtsgebäck vom Hutzlebrot über Stollen und einem Lebkuchenhaus bis hin zu den vielfältigen Brötlesorten wollen die Bäckerinnen und Bäcker der Heimathausgruppe vorstellen. Vielfach dienen alte handgeschrieben Rezepte als Vorlage zum Backen.

Springerle zählen dabei laut Mitteilung zu den typischen Schwarzwälder Brötlesorten. Das Anisgebäck hat eine lange Tradition zu Weihnachten. Der Teig wird auf geschnitzten Holzmodeln ausgeformt, die oft weihnachtliche Motive zeigen. Dass sie aber auch zu anderen Festen wie Ostern oder Fasnet gebacken wurden, zeigen Motive wie Tiere oder Obst. Die Springerle und Spekulatius werden deshalb zum sogenannten Bildgebäck gezählt.

Leihgaben gesucht für Ausstellung gesucht

Die Vielfalt an Motiven von Springerle-Modeln möchte das Heimathaus über die Weihnachtstage präsentieren und sucht deshalb nach Leihgaben für die Sonderausstellung.

Der „Martibeck“ des Heimathauses, Ulrich Grießhaber, bereitet die Sammlung vor und wird an den Öffnungstagen live vor Ort im Heimathaus Springerle backen.

Wer zuhause alte Model mit schönen Motiven hat, kann sich gerne mit dem „Martibeck“ in Verbindung setzen. Vielleicht werden dann ja mit den Modeln die Springerle im Heimathaus gebacken.

Start am 15. Dezember

„Martibeck“ Ulrich Grießhaber ist zu erreichen per E-Mail: springerle@heimathaus-tennenbronn.de oder Telefon: 07729/9 10 79 oder 0159/04 18 91 49.

Die Öffnungstage zum weihnachtlichen Backen in Tennenbronn sind am Sonntag, 15. Dezember, und Sonntag, 29. Dezember, sowie am Sonntag, 5. Januar.

Neben den Brötle dürfen sich die Gäste auch auf weihnachtliche Musik, Glühwein und Bratäpfel freuen.