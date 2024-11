In Oberndorf gibts einen Adventskalender zu erwandern

1 Entlang des Adventskalender-Wanderwegs gibt es viel zu entdecken. Foto: Günter Hübner

Ab Sonntag, 1. Dezember, geht der Oberndorfer Adventskalender-Wanderweg in die dritte Auflage. Die offizielle Eröffnung ist um 14 Uhr. Beim ersten Rundgang stellt jeder Teilnehmer sein Türchen vor.









Der Oberndorfer Adventskalender-Wanderweg ist in diesem Jahr ein zwei Kilometer langer Weg am Rande des Stadtteils Lindenhof. Er beginnt auf der Straße Im Hegholz und führt durch Wald und Wiesen vorbei an der Christlichen Jugendeinrichtung Aspenklause zur Oberndorfer Bergkapelle.