Weihnachtliches in Lauterbach: Beim Weihnachtsdorf gibt es viel zu entdecken

1 Bürgermeister Jürgen Leichtle eröffnete das Weihnachtsdorf. Foto: Fehrenbacher Mehr als 20 Stände, gestaltet von unterschiedlichen Vereinen und Privatpersonen nahmen auch in diesem Jahr am Weihnachtsdorf teil.







Eröffnet von Bürgermeister Jürgen Leichtle (Foto) erwartete die Besucher zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm, bei welchem für jeden etwas dabei war. Bei Essen und Getränken und allerlei zu erwerbenden selbst gemachten Produkten verweilten die zahlreichen Besucher teils lange auf dem Lauterbacher Weihnachtsdorf. Anschließend hatte das Jugendforum noch zur Party in seine Räume geladen.