Weihnachtlicher Lichterglanz "Albleuchten" lässt Bad Herrenalber Kurpark erstrahlen

Alle verfügaren Kabel zusammengesucht

"… und dann haben wir alle gemeinsam Lichterkette um Lichterkette um die Objekte gewickelt", berichtet Sagawe, die auch die "Bärenhöhle" dekorierte. Gemeinsam mit den Pfadfindern sei alles nach vorgefertigtem Plan im Kurpark verteilt worden. Dann hatte Kurhaus-Hausmeister Jörg König mit seinem Team den großen Einsatz: "Ich habe sämtliche irgendwo verfügbaren Kabel zusammengesucht und verkabelt, verkabelt, verkabelt!"

Ab sofort können nun alle, die sich an der adventlichen Lichterstimmung erfreuen möchten, täglich ab circa 17 Uhr die Verwandlung des Kurparks bei einem Abendspaziergang erleben. Die Ersten nutzten bereits das Eröffnungswochenende dazu, darunter gerade Familien mit Kindern.

So bestaunte der dreijährige Loris mit seiner Mutter die Lichterbäume. Selbst aus Karlsruhe-Knielingen war ein junges Paar unterwegs: "Wir haben vom ›Albleuchten‹ gelesen, und nachdem an so wenigen Orten was los ist, fanden wir es eine schöne Idee." Ebenfalls erfreut über das leuchtende Angebot war eine Dame, die derzeit ihren Aufenthalt in der Rehaklinik absolviert: "Das ist richtig schön und tut gut!" Aufmerksam brachte auch das komplette "Macher-Team" seinen Rundgang durch den Kurpark hinter sich, nicht ohne zu erwähnen: "Da wird noch nachgearbeitet! An der einen oder anderen Stelle ergänzen wir Lichter."

Veranstaltungsmanagerin Weiß vergaß nicht zu erwähnen, dass es an den kommenden drei Adventswochenenden außerdem in der gesamten Innenstadt verteilt insgesamt 20 Kunsthand­werkerbuden mit wechselnden Angeboten geben wird und die Gastronomiebetriebe "To go"-Angebote auch für abendliche Spaziergänger bereit halten.