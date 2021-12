So feiern Familien in Villingen-Schwenningen das Fest der Liebe

6 Edith Dressel (links) und Rita Hindelang Foto: Kupferschmidt

Wie verbringen die Familien die Weihnachtsfesttage? Unsere Redaktion hat sich in Villingen-Schwenningen umgehört.















Villingen-Schwenningen - Edith Dressel (67) und Rita Hindelang (60) aus Eisenbach: "Wir freuen uns am meisten, dass die Familie dieses Jahr wieder ganz zusammenkommt", sagen die Schwestern. Letztes Jahr sei das durch die Pandemie nicht möglich gewesen, dieses Jahr sei die Familie geimpft. "Besonders genieße ich in der Weihnachtszeit die Ruhe – um von dem stressigen Alltag runterzukommen", sagt Hindelang. "Die Besinnlichkeit in den Festtagen ist uns auch sehr wichtig", ergänzt ihre Schwester. An Heiligabend singen die beiden dann mit der ganzen Familie und Freunden Weihnachtslieder, Essen miteinander und Spielen spiele. "Das Beschenken steht nicht an erster Stelle", sagen die beiden. "Aber trotzdem freuen sich alle über eine Kleinigkeit und sind überrascht."

Entschleunigung und Besinnlichkeit

Kerstin Hirt aus Villingen: "Für mich bedeutet Weihnachten Entschleunigung und das schöne Beisammensein in der Familie", sagt die Villingerin. Sie genieße dabei besonders die Ruhe und Besinnlichkeit. "Die Kinder, die an Heiligabend dabei sind, freuen sich immer sehr über Geschenke", berichtet sie. Mit strahlenden Augen würden sie diese entgegen nehmen. Untereinander würden die Erwachsenen sich kleine Aufmerksamkeiten schenken. "Das ist für uns nicht der Sinn von Weihnachten", sagt sie. "Unter dem Jahr schenkt man sich schon genug." Zudem ersparen weniger Geschenke den Weihnachts-Stress.

Große Freude auf das Christkind

Thilo, Laura, Lilli und Emilia Blessing aus Niedereschach: Die Kinder freuen sich am meisten auf "das Christkind", sagt Emilia. Dieses bringe jedes Jahr Geschenke, wie Spielzeuge oder Süßigkeiten. An Heiligabend – wenn alle Kinder in einem anderen Raum sind – kommt das Christkind zuverlässig. Dann läute eine Glocke und wie von Zauberhand befinden sich Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Aber auch über Besuch freuen sich die Kinder sehr – und darauf, in der Vorweihnachtszeit den Christbaum zu schmücken.

"Es ist mein Lieblingsfeiertag"

Mariella Benz (16) aus Weilersbach: "In meiner Familie ist Weihnachten sehr wichtig und es ist mein Lieblingsfeiertag", sagt das Mitglied vom Jugendgemeinderat. Für sie sei Weihnachten die Zeit der Familie und die Zeit des Zusammenseins. "Dieses Jahr ist das natürlich schwierig, normalerweise ist unser Haus am 25. Dezember voll mit all unseren Cousinen, Tanten und Onkeln und unserem Opa", erzählt sie. "Doch in diesem Jahre kann Weihnachten leider nur im kleineren Kreise stattfinden." Trotzdem habe sie alles, was sie brauche für die Weihnachtszeit: ihre Familie.

"Ruhe und Besinnung"

Kristian Rajh (16) aus Pfaffenweiler: Für den 16-Jährigen ist das Besondere an Weihnachten die "Ruhe und Besinnung". berichtet er. Seine Familie hat sich dazu entschlossen, dieses Jahr ein konsumfreies Weihnachten abzuhalten. "Wir wollen den Konsum verringern und uns nichts Unnützes schenken", sagt er. Stattdessen schreiben sie sich dann gegenseitig Briefe. Aber die Geste des Schenkes sei "trotzdem etwas Schönes". An Heiligabend sitzt seine Familie zusammen und isst. Auch der Weihnachtsbaum ist etwas ganz Besonderes: "Wir haben jedes Jahr den gleichen. Unser Weihnachtsbaum wächst im Topf", sagt Rajh. Diesen bringen sie dann direkt an Heiligabend ins Haus.

"Wir feiern Jesu Geburt"

Simon Ziegerer, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen: Weihnachten sei für ihn zunächst ein kirchliches Fest. "Wir feiern Gottes Kommen in diese Welt, wir feiern Jesu Geburt", sagt er. Weihnachten bedeute für ihn aber auch: "Wertvolle Familienzeit und wohltuende Besinnung bei Kerzenschein." Der wichtigste Aspekt sei aber für ihn "das Wunder, dass Gott sich selbst erniedrigt und ein kleines Kind wird, um uns zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind." In seinem Beruf als Pfarrer sei Weihnachten eine ereignisreiche Zeit mit vielen Gottesdiensten und Begegnungen. "Ich freue mich jedes Jahr auf volle Kirchen, auf viele Begegnungen, auf das andächtige Schlusslied ›O du fröhliche‹ an Heiligabend". Die Pandemie mache viele dieser schönen Weihnachtsrituale leider unmöglich. "Ich freue mich aber auf die Zeit, wenn die liebgewonnenen Traditionen wieder möglich sind", sagt Ziegerer. Nach dem Gottesdienst, an welchem er an Heiligabend über Zoom mitwirkt, feiert er im Kreis seiner Familie.