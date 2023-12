„Weihnachten schenken“ in Horb: Zahl der Bedürftigen steigt um die Hälfte

„Weihnachten schenken“ in Horb

1 Schon zwei Stunden vor Markteröffnung standen die ersten Bedürftigen Schlange. Foto: Morlok

Mehr Bedürftige, höhere Kosten: Die Sozialaktion „Weihnachten Schenken“ stellte die Helfer in diesem Jahr vor eine Herausforderung. Doch die in langer Schlange wartenden Kunden wurden nicht enttäuscht.









Link kopiert



Die große Sozialaktion „Weihnachten schenken“ war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. „Ja, kann das denn sein?“, dachte sich so mancher Besucher, als sich bereits weit vor 14 Uhr – die Ersten standen schon ab 12 Uhr an – die Schlange der Wartenden die Gutermannstraße bis fast vor zur Kreuzung Neckarstraße zog. Und das bei wirklich unangenehmer Witterung.