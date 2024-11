Weihnachten rückt näher: Vor dem Hechinger Rathaus steht eine serbische Fichte

1 Eine serbische Fichte fungiert als Christbaum vor dem Hechinger Rathaus – ein seltenes Exemplar. Foto: Jauch

Weihnachten rückt näher: Noch sechs Wochen sind es bis zum Heiligen Abend. Sichtbar wird die festliche Zeit in Hechingen nun anhand der Christbäume, die der städtische Bauhof im Laufe der Woche in der Gesamtstadt aufstellt.









In turbulenten Zeiten, in denen Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde und Deutschland nach dem Ampel-Aus in der Regierungskrise steckt, mag der Gedanke an Weihnachten noch in weiter Ferne liegen. Doch ein Blick in den Kalender zeigt: Heiligabend ist nur noch sechs Wochen hin.