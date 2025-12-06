Weihnachten rockt: „Winter City Open Air“ in Ebingen mit neuem Pfiff und bekannten Stars

Es gibt eigentlich nur eine einzige schlechte Nachricht: Karl Frierson, das aufgekratzte Duracell-Häschen unter den Gastsängern der Band „Südlich von Stuttgart“, ist diesmal nicht dabei beim „Winter City Open Air“ auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Denn der Sänger mit der starken Stimme hat Fernseh-Verpflichtungen und tritt in der Show „The Voice“ auf.

Es wird ihm etwas entgehen, denn ein so großes und ausgelassenes Publikum wie auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, das am Samstag, 13. Dezember, bei freiem Eintritt das Weihnachtskonzert der Extraklasse genießen darf, gibt es selten in der Ebinger Innenstadt: Dann schmiegen sich Musikfreunde jedes Alters aneinander, genießen Glühwein und andere heiße Leckereien, und feiern gemeinsam den „Ebinger Weihnachtszauber“, der zum zweiten Mal das „Winter City Open Air“ umarmt: Der Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag, 12. Dezember, und endet am Sonntag, 14. Dezember.

Die kultigen Kuhfell-Boots gilt es auszufüllen

Die Profiband „Südlich von Stuttgart“ mit ihrer Star- und Stamm-Sängerin Annette Kienzle, Christian Baumgärtner am Schlagzeug, Gitarrist Ralf Gugel, Johannes Killinger am Bass, Ralf Schuon an den Keyboards und Gastsängerin Eva Leticia Padilla bekommt noch weitere Verstärkung: Wolfgang Terne, fünffacher Preisträger des Deutschen Rock & Pop-Preises, unter anderem in den Kategorien „bester Rocksänger“ und „bester Gitarrist“, mischt sich unter die Sängerinnen, und es dürfte kein Zweifel bestehen, dass er die großen Schuhe von Karl Frierson – beim Weihnachtskonzerts sind es immer seine kultigen Kuhfell-Boots – ausfüllen kann. Die Zuhörer dürfen sich auf die beliebtesten Weihnachts-Rock- und Popsongs freuen – und kräftig mitsingen.

Eva Leticia Padilla ist immer bunt. Foto: Karina Eyrich

Das gilt auch für den Auftritt des Chores, der seine Premiere feiert beim „Winter City Open Air“: Die „Ryestones“ wurden als Projektchor gegründet und hatten bei der Open-Air-Rockchor-Gala im Klosterhof Margrethausen im September einen umjubelten Auftritt. Chorleiter und Pianist Anton Roggenstein hat Jahrzehntelange Erfahrung darin, viele Stimmen zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen, und steht für rockige Auftritte mit pfiffigen Einlagen und Überraschungen.

Die Sponsoren beschenken Albstadt mit toller Musik

Die „Ryestones“ stehen ab 17 Uhr auf der Bühne, „Südlich von Stuttgart“ ab 19 Uhr – und das alles bei freiem Eintritt dank der Unterstützung der Sponsoren, die, teilweise seit vielen Jahren, dem Albstädter Publikum dieses Ereignis spendieren, weil sie wissen, dass der „Ebinger Weihnachtszauber“ ohne das „Winter City Open Air“ nur halb so zauberhaft wäre.

Annette Kienzle ist die Star- und Stammsängerin von „Südlich von Stuttgart“. Foto: Karina Eyrich

Hauptsponsor ist wie immer die Sparkasse Zollernalb. Weitere Sponsoren sind die Firma Korn Recycling aus Ebingen, Glas- und Metallbau Wagner aus Tailfingen, das mittelständische Familienunternehmen Johs. Boss und „Elektro Keller“ aus Onstmettingen, IT-Spezialist „Comp Data“ und der traditionsreiche Wäschehersteller „Mey“ aus Lautlingen, „prvb Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung“ am Ebinger Europaplatz, das Kia- und Toyota-Autohaus Sauter aus der Ebinger Kientenstraße, die Sound- und Lichtprofis von „SLAM“ in Ebingen sowie das Kulturamt Albstadt, das Citymanagement Albstadt und der Schwarzwälder Bote als Medienpartner.

Ralf Gugel sorgt für die rockigen Riffs. Foto: Karina Eyrich

Sie alle hoffen, dass die Zuschauer richtig viel Spaß haben, wenn sie sich mit rockigen Weihnachtshits auf das Fest einstimmen – und natürlich auf eine verschneite Kulisse.