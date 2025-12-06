Weihnachten rockt: „Winter City Open Air“ in Ebingen mit neuem Pfiff und bekannten Stars

Ein neuer Chor und ein neuer Gast-Sänger für „Südlich von Stuttgart“ erwarten das Publikum beim „Winter City Open Air“ am Samstag, 13. Dezember, in Ebingen.
Es gibt eigentlich nur eine einzige schlechte Nachricht: Karl Frierson, das aufgekratzte Duracell-Häschen unter den Gastsängern der Band „Südlich von Stuttgart“, ist diesmal nicht dabei beim „Winter City Open Air“ auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Denn der Sänger mit der starken Stimme hat Fernseh-Verpflichtungen und tritt in der Show „The Voice“ auf.