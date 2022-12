1 Die evangelische Kirchengemeinde feierte ihr Krippenspiel auf dem Alpakahof. Foto: Beiter

"Gott wird Mensch!" Mit verschiedenen Gottesdiensten, aber auch einem eingeschränkten Angebot haben über die Weihnachtsfeiertage die Christen in Rangendingen teils zu früher Morgenstunde das Geheimnis der Geburt Jesu Christi gefeiert.















Rangendingen - Wer in Rangendingen an Weihnachten ein feierliches Hochamt besuchen wollte, musste früh aus den Federn. Das frühmorgendliche Engelamt um 5.30 Uhr war in diesem Jahr der zentrale Weihnachtsgottesdienst mit Beteiligung des Kirchenchores unter der Leitung von Organist Andreas Kaiser sowie dem Chor Carmina Nova mit seinem Dirigenten Berthold Hirt. Der zentrale Kirchgang in St. Gallus am Weihnachtsmorgen fiel in diesem Jahr aufgrund des Priestermangels erstmals aus.

Weihnachtsgrüße auch nach Salmendingen

Pfarrer i.R. Norbert Dilger schickte in seiner Begrüßung auch Grüße hinauf auf die Alb nach Salmendingen, wo ebenfalls das Rangendinger Weihnachtslied "In dunkeler Nacht" gesungen werde "als Import von hier", wie der Geistliche Bezug auf den Artikel im Schwarzwälder Bote von Heiligabend nahm.

Wie Dilger auf Anfrage sagte, werde das traditionelle Engelamt im Dekanat Zollern sowie auch in weitem Umkreis einzig in Rangendingen gefeiert. Er selbst hatte die frühe Messe am Weihnachtsmorgen, wie er sie auch aus seiner Heimatgemeinde Neukirch bei Furtwangen kennt, vor vielen Jahren in Rangendingen "wiederbelebt". Der frühe Kirchgang war davor in der St. Gallusgemeinde schon vor vielen Jahrzehnten Tradition gewesen, war dann aber bis in die 1980er Jahre von einer abendlichen Christmette an Heiligabend abgelöst worden.

"Weihnachten ist das Fest des Beschenkt-Werdens"

Weihnachten sei für ihn zuvorderst "das Fest des Beschenkt-Werdens", erst dann folge die heutzutage bei vielen die geläufigere Version des "Fest des Schenkens", so Dilger in seiner Predigt. Sich hinzusetzen, still zu werden und dankbar zu sein, sich "einfach freuen wie ein Kind: das heißt es eigentlich, Weihnachten feiern."

Erst dann, "aber wirklich erst dann komme, dass wir über der Dankbarkeit und Freude, dass Gott uns beschenkt hat, etwas davon an Andere weiter zu schenken." Mit seiner Geburt sei Jesus auf die Welt gekommen, weil er in unseren Herzen "Mensch werden will", so Dilger, ganz nach dem Wort Jesu: "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen."

In allen drei Teilorten gab es Krippenspiele

Auch die verschiedenen Krippenfeiern an Heiligabend boten "in diesen unsicheren Zeiten" Gelegenheit zum Innehalten, wie Pfarrer Frank Steiner von der evangelischen Kirche sagte. Krippenspiele fanden in allen drei Teilgemeinde statt. In der evangelischen Gemeinde wurde diese zentrale Weihnachtsbotschaft mit einem sehr gut besuchten Familiengottesdienst auf dem Alpakahof in Rangendingen gefeiert. Anschließend fand ein Christvesper und am Stephanstag ein Taizé-Gottesdienst im Gemeindehaus statt.

"Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit" sang die protestantische Gemeinde vor der Kindern im Alpakastall. Mit der Geburt Jesus Christi sei "es heller, wärmer und freundlicher geworden in der Welt", sagte Pfarrer Steiner an die Gläubigen gerichtet. "Lass es uns spüren, wie es die Hirten gespürt haben – und darauf hoffen, dass wir die Welt auch für andere heller machen."