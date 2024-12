Bei „Weihnachten mit Herz“ in der Aula am Schießberg in Calw geht es darum, den Heiligabend in festlicher und besinnlicher Atmosphäre gemeinsam zu verbringen. Den Organisatoren ist dabei eine Sache besonders wichtig: Die Aktion richtet sich ausdrücklich an alle. Man muss nicht arm oder einsam sein, um teilzunehmen.

Der Tagesablauf an Heiligabend sieht bei vielen Menschen Jahr für Jahr – mit kleinen Abweichungen – gleich aus.

Für manche bedeutet das, sich im kleinen familiären Rahmen zu treffen, miteinander zu essen und vielleicht ein paar Weihnachtslieder zu singen, bevor nach der Bescherung harmonisch miteinander gestritten wird.

Für andere jedoch ist es eine Tradition, den Heiligen Abend in großer Runde bei „Weihnachten mit Herz“ zu verbringen.

„Für manche gilt der Termin schon dermaßen als gesetzt, dass sie sich Monate im voraus mit ‚Wir sehen uns ja spätestens an Weihnachten‘ verabschieden“, erzählt Sebastian Kirsch von der Wohnungsnothilfe der Erlacher Höhe lächelnd. Für viele sei der Festabend mit dem dazugehörigen Weihnachtsdinner „ein Fixpunkt im Jahr“, ergänzt der Calwer Diakon Bertram Bolz.

Langjährige Erfahrung

Seit mehr als zehn Jahren zählen die beiden zum Organisatorenteam, das durch Christiane Lehmann (Pfarrerin in der Stadtkirche Calw), Anika Hintzenstern (Diakonin der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Calw) und Pastoralreferent Michael Zöller vervollständigt wird.

Das Orga-Team von „Weihnachten mit Herz“ (von links): Bertram Bolz, Christiane Lehmann, Anika Hintzenstern und Sebastian Kirsch Foto: Terkowsky

Die Veranstaltung selbst findet an Heiligabend, also dem 24. Dezember, ab 18 Uhr in der Calwer Aula am Schießberg statt „und richtet sich ausdrücklich an alle“, unterstreicht Kirsch den inklusiven Gedanken der Veranstaltung.

Und damit sich auch wirklich jeder willkommen fühlt und niemand Sorgen hat, er komme nicht hin oder zurück, wird ein Fahrdienst angeboten. Diesen erreicht man – auch, wenn man sich spontan zur Teilnahme entscheidet – unter Telefon 0170/8 99 29 38. „Früher oder später haben wir bisher jeden irgendwie nach Hause gebracht“, meint Bolz schmunzelnd.

Keine missionarische Tätigkeit

„Man muss nicht arm oder einsam sein, um gemeinsam Weihnachten zu feiern“, fügt Bolz hinzu. Sondern gerade das mache den besonderen Charakter von „Weihnachten mit Herz“ aus: „Dass Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus und Kulturkreisen zusammenkommen und gemeinsam einen festlichen Abend verbringen.“

Und auch wenn Weihnachten ein christliches Fest sei, wolle man an dem Abend keinesfalls missionarisch tätig werden. Sondern auch Menschen, in deren Religion die Geburt Jesu keine zentrale Bedeutung hat, die Möglichkeit geben, sich unverfänglich anzuschauen, wie Weihnachten gefeiert wird. Und natürlich seien auch diejenigen willkommen, die einfach Lust auf einen wertigen Abend in netter Gesellschaft haben.

Wertschätzung zeigen

„Wertig ist ein gutes Stichwort“, wirft Kirsch ein. Denn in allgemein schwierigen Zeiten schaue jeder etwas mehr auf sich selbst, was sich spürbar negativ auf soziale Angebote auswirke. „Da fühlt man sich vielleicht schneller ausgegrenzt oder weniger Wert.“

Dem wolle man entgegenwirken und ein Zeichen setzen, dass jeder einzelne wertvoll ist. Darum fahre man auch das volle Programm auf, um den Abend festlich und wertig zu gestalten – inklusive Geschenke und üppigem Festessen.

Da stellt sich logischerweise die Frage, wer das alles bezahlt. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass ‚Weihnachten mit Herz‘ viele langjährige Spender und Unterstützer hat“, erklärt Lehmann. „Und ganz wichtig: Die Teilnahme ist kostenlos.“ Auch anmelden muss man sich nicht.

Viele würden sich zudem durch aktive Mitarbeit einbringen. „Jeder kann mitmachen“, sagt Lehmann. Allein durch die bloße Anwesenheit sei man zwar bereits Teil des Ganzen, doch bei einer Veranstaltung dieser Größe – die Aula bietet immerhin Platz für bis zu 200 Personen – gibt es genug zu tun.

Sei es bei der Essensausgabe, im Service, am Empfang, bei der Kinderbetreuung, im Auf- und Abbau oder Unterhaltungsprogramm. „Unsere Helfer sind auch Gäste und umgekehrt“, sagt Hintzenstern. Wer dazu Fragen habe oder sich anbieten möchte, könne sich vorab gerne bei ihr unter Telefon 07051/93 05 23 oder per E-Mail an diakonat.calw@elkw.de melden.

Infos zu „Weihnachten mit Herz“

Was?

Die Veranstaltung ist ein Festabend mit Weihnachtsdinner, dass sich ausdrücklich an jeden richtet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Wann?

An Heiligabend, 24. Dezember; Beginn ist um 18 Uhr mit einem lockeren Empfang. Ende ist circa um 22 Uhr.

Wo?

In der Aula, Am Schießberg 20, Calw

Wichtig:

Es wird einen Fahrdienst geben, der unter Telefon 0170/8 99 29 38 kontaktiert werden kann.

Weitere Fragen

zur Mithilfe oder der Veranstaltung werden unter Telefon 07051/93 05 23 oder per E-Mail an diakonat.calw@elkw.de beantwortet.