Weihnachten in Zimmern o. R.: Adventsmarkt wird zum Treffpunkt der Generationen

Die weihnachtliche Veranstaltung auf dem Dorfplatz und in der „Arche“ ist gut besucht. Das Programm kommt bei Jung und Alt einmal mehr bestens an.

In ein kleines, aber feines Weihnachtsdorf hatte sich der Zimmerner Dorfplatz am Samstag beim Adventsmarkt verwandelt. An den hübschen Büdchen und den Ständen gab es allerlei Leckereien von Crépes, über Waffeln und Grillwürste, bis hin zu Kässpätzle, aber auch viele tolle Dinge für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk waren. Auch hübsche Adventskränze warteten im Foyer der „Arche“ auf ein neues Zuhause.

Zum Auftakt drehte der Nikolaus seine Runden und bescherte die kleinen Besucher. Der Johannessaal der „Arche“ war übervoll und die Leute warteten sogar vor der Tür, bis sie rein konnten. „Das gab es noch nie“, freute sich Anja Schaber vom Rathausteam, die den Markt einmal mehr mit vorbereitet hatte und mit der Resonanz mehr als zufrieden war.

Aber auch draußen an den Buden war am Nachmittag kaum mehr ein Durchkommen. Jung und Alt nutzten die Veranstaltung als Treffpunkt. Während die Kinder beim Basteln oder beim traditionellen Ponyreiten mit der Familie Heinemann waren, konnten sich die Erwachsenen gemütlich bei Punsch oder Glühwein unterhalten, alte Bekannte treffen, oder das abwechslungsreiche Programm mit Tanzeinlagen des Narrenzunftballetts oder der Twirling Gruppe und viel Musik genießen.

Selbstgemachtes überzeugt

In der „Arche“ stand Selbstgemachtes hoch im Kurs. Da gab es feine Liköre, Weihnachtsschmuck, selbstgemachte Kerzen und Stirnbänder, Mützen und manch Wärmendes mehr. Bis in den Abend hinein genossen die Besucher bei milden winterlichen Temperaturen den Samstag vor dem ersten Advent.