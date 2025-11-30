Weihnachten in Zimmern o. R.: Adventsmarkt wird zum Treffpunkt der Generationen

Die weihnachtliche Veranstaltung auf dem Dorfplatz und in der „Arche“ ist gut besucht. Das Programm kommt bei Jung und Alt einmal mehr bestens an.
In ein kleines, aber feines Weihnachtsdorf hatte sich der Zimmerner Dorfplatz am Samstag beim Adventsmarkt verwandelt. An den hübschen Büdchen und den Ständen gab es allerlei Leckereien von Crépes, über Waffeln und Grillwürste, bis hin zu Kässpätzle, aber auch viele tolle Dinge für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk waren. Auch hübsche Adventskränze warteten im Foyer der „Arche“ auf ein neues Zuhause.