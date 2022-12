1 2021 fand die Aktion "Weihnachten findet Stadt" ebenfalls statt – unter Pandemiebedingungen wurde trotzdem gefeiert, wie hier im Spitalgarten, wo ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert wurde. Foto: Disch

Viele Orte – ein Weihnachten. Unter diesem Motto feiern die Kirchen in Villingen-Schwenningen auch dieses Jahr Weihnachten und laden auf einer gemeinsamen Internetplattform zu ihren Gottesdiensten ein.















Villingen-Schwenningen - Eine Karte mit Terminliste bietet einen Überblick über kirchliche Veranstaltungen an den Weihnachtstagen. "Nach drei Jahren Social Distancing fällt es manchen Familien, Paaren oder Einzelpersonen vielleicht gar nicht so leicht, den Ort zu finden, an dem sie Weihnachten feiern möchten", meint Pastoralreferentin Jolande Berberich von der Katholischen Seelsorgeeinheit.

Die Weihnachtsplattform www.weihnachten-findet-stadt.de, die von den Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen Villingen und Schwenningens (ACK) getragen wird, soll dabei helfen, sich zu orientieren und einen Platz zu finden. Auf der Seite finden sich viele Gottesdienste, Krippenfeiern und weitere Angebote der Kirchen rund um die Weihnachtsfeiertage in Villingen-Schwenningen und Umgebung. Simon Scholl, Mitorganisator der Initiative und Mitglied im Ältestenkreis der Evangelischen Stadtgemeinde Villingen freut sich über die vielen unterschiedlichen Angebote, die er mitveröffentlicht hat: "Wir haben Rückmeldung von vielen verschiedenen, auch kleinen Gemeinden in unserer Stadt bekommen."

Zahlreiche Feiern und Gottesdienste laden dazu ein, die Geburt Jesu in Gemeinschaft mitzufeiern. Annemarie Henkes, Mitorganisatorin und ebenfalls im Ältestenkreis erklärt: "Auf einer Karte ist sichtbar, wo überall in der Stadt gefeiert wird. Das weckt bei uns allen schon die Vorfreude, denn es zeigt: Wir sind an Weihnachten alle miteinander verbunden, unabhängig davon, welcher Konfession wir angehören und wo wir feiern." Das Projekt "Weihnachten findet Stadt" geht dieses Jahr zum dritten Mal an den Start.

Eine Idee aus der Krise

Entstanden ist es im Coronajahr 2020, als wegen Beschränkungen vielerorts keine Gottesdienste gefeiert werden konnten. Damals standen auf der Plattform unter anderem zahlreiche Onlinegottesdienste, außerdem Anregungen für eine eigene Andacht zu Hause, auf dem Balkon, mit Nachbarn am Gartenzaun. Mit dem Projekt hat es die ökumenische Gruppe geschafft, zahlreiche christliche Kirchen in Villingen und Schwenningen zu verbinden und dabei sogar landeskirchliche Grenzen überschritten: Villingen gehört der Evangelischen Landeskirche in Baden beziehungsweise der Katholischen Erzdiözese Freiburg an, Schwenningen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg beziehungsweise der Diözese Rottenburg-Stuttgart.