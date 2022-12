2 Der Arrangeur der Friedenskantate Bezirkskantor Christof Wünsch (Foto), ein Projektchor und ein Instrumentalensemble erhalten gegen Ende des Gottesdienstes für ihre Aufführung reichlich Beifall. Foto: Bombardi

An diesem Abend hatten die Villinger und Schwenninger eines gemeinsam: Sie strömten zuhauf in die Kirchen, um Heiligabend zu feiern.















Villingen-Schwenningen - Nach genau drei Jahren konnten die Christen in der Stadt wieder wie gewohnt das Geburtsfest von Jesus – Weihnachten – feiern.

Das ermunternde Motto der vergangenen zwei Jahren "Weihnachten findet Stadt" wurde beibehalten, aber ohne Streamingangebote.

Von Kindern für Kinder

Als am Nachmittag des Heiligen Abend in den katholischen und evangelischen Gemeinden in Villingen Glocken zu den Kinderchristmetten einluden, zog es vor allem Familien zu den Kirchen, in denen Kinder für Kinder das Geburtsgeschehen im Stall zu Bethlehem vorspielten. Allein 50 Kinder waren es in der Fideliskirche, die als Hirten, Engel oder als Josef und Marie das Evangelium kindgemäß vermittelten.

Mehr als 100 Kinder mit ihren Eltern kamen am Heiligabend an die Lorettokapelle in der Hammerhalde zur ökumenischen Andacht mit dem Thema "Heiliges Spiel zur heiligen Nacht". Schon letztes Jahr hatte man diese geplant und sie musste kurzfristig abgesagt werden. Die Kinder erfreuten sich an den zwei Schafen aus dem Untermühlbachhof und an den Kommentaren von Heinrich Greif, der das Geschehen in Bethlehem erklärte. Der Liturgie standen Pfarrerin Lisa Bender und Pastoralreferent Gunter Jolande Berberich vor. Ebenso trafen sich auf dem Schlittenhang in der Wöschhalde Kinder mit deren Eltern aus diesem Stadtgebiet zusammen, um hier einen Einblick in den Stall zu erhaschen. Pfarrer Udo Stober war der verantwortliche Leiter.

Viele Bankreihen bleiben jedoch leer

In den Christmetten in allen Pfarreien wurde das Lukasevangelium vorgelesen. Doch es wurde auch deutlich, dass die Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen ist. In der Bruder Klaus Kirche, die sonst immer bis auf den letzten Platz mit Gläubigen besetzt war, blieben viele Bankreihen unbesetzt, und auch die Schar der Ministranten war sehr klein, die zusammen mit Pfarrer Richard Mwebe das Gotteshaus zogen. Den musikalischen Part übernahmen Sanda Michalski, Sandra Dold und Andrea Grasmaier.

In der Villinger Münstergemeinde wurden die Gläubigen mit adventlichen Chorälen und Orgelspiel schon 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn eingestimmt auf die Christmette, in der sich das festliche Münstergeläut mischte. Die musikalische Leitung hatte Münsterkantor Roman Laub. Dekan Josef Fischer zelebrierte die Christmette und beräucherte auch die Krippe, die im Altarraum aufgestellt ist.

Christmette bis kurz vor Mitternacht

Auch in den evangelischen Gemeinden fanden Christvesper und Christmetten statt. Pfarrer Oliver Uth feierte in der Johanneskirche bis kurz vor Mitternacht die Christmette. Die Gläubigen sangen die vielen bekannten Weihnachtslieder mit Freuden mit.

Am ersten Weihnachtsfeiertag umrahmten Solisten und Instrumentalisten im Villinger Münster das Hochamt der Missa brevis G-Dur KV 140 von Mozart. Am zweiten Weihnachtstag lud die evangelische Stadtgemeinde wieder zum Kantatengottesdienst in die Johanneskirche ein. In diesem Jahr interpretierten die Sänger der Villinger Kantorei sowie ein Instrumentalensemble die 5. Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.

Projektchor singt in Schwenningen

Nicht minder festlich feierten die Schwenninger Weihnachten. In den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden dort nutzten über das Weihnachtsfest wieder unzählige Gläubige das vielfältige Angebot an Krippenfeiern und Gottesdiensten. Alle Veranstaltungen waren traditionell geprägt von einem festlichen Charakter der von passenden musikalischen Beiträgen begleitet war. Alle Feiern vermittelten die Faszination, die von Weihnachten als Fest der Hoffnung und des Friedens ausgeht. Beispielsweise stand in der evangelischen Stadtkirche die Christvesper am Heiligen Abend unter dem Motto "Friede auf Erden". Musikalisch begleitete ein Projektchor die Veranstaltung, der sich aus Mitgliedern des Kirchenchors, des Bachchors und dem Chor der diesjährigen Konfirmanden zusammensetzte. Solistisch unterstützen Mezzosopranistin Florence Awotula, Sopranistin Rose Späth und Bariton Michael Vogelmaier, Organistin Gundula Awotula, Trompeter Stefan Zwerschina und ein Instrumentalensemble das in wochenlanger Vorarbeit unter der Leitung von Bezirkskantor Christof Wünsch einstudierte Projekt.

Wünsch arrangiert eine Kantate

Wünsch hatte eigens für das Fest eine vierteilige Friedenskantate arrangiert, die mit dem israelitischen achtstimmigen Kanon "Schalom chaverim" endete, was so viel bedeutet wie "Der Friede des Herrn geleite euch". Den Frieden als zentralen Wunsch für das kommende Jahr stellte auch Pfarrer Klaus Gölz in den Mittelpunkt seiner Ansprache, in der er auf ein herausforderndes Jahr verwies, das den Menschen einiges abverlangte. Mit einem hoffnungsfrohen und von Herzen kommenden "Froher Weihnacht" ermunterte er, den Geist des Festes zu nutzen und mit Zuversicht und Glauben an bessere Zeiten, die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.

Ähnlich wie in der Stadtkirche lauteten über die Festtage auch die Botschaften in den anderen kirchlichen Veranstaltungen.