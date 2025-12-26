Weihnachten in Villingen: Musik, Glaube und volle Kirchen

Gregorianischer Gesang, Krippenspiele und festliche Kirchenmusik: In Villingen feierten Christen Weihnachten – mit vollen Kirchen und bewegenden Momenten.
Traditionell wird am ersten Weihnachtsfeiertag durch eine Schola oder einen Kantor in den katholischen Gottesdiensten der gregorianische Introitus“Puer natus est nobis“ (Ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns geschenkt“) gesungen. Der Text der Antiphon stammt aus Jesaja 9,6 und erklärt den Grund, warum die Gläubigen zusammen gekommen sind. So auch in Villingen, wo die Christen auf verschiedene Art und Weise die Geburt des Gottessohnes zu Bethlehem feierten und damit bekundeten, was Weihnachten bedeutet.