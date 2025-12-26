Weihnachten in Täbingen: Die Freundlichkeit Gottes ist erschienen

In Täbingen wurde Weihnachten gleich dreimal gefeiert. Darüber hinaus wartet die Karsthans-Kirche noch bis Dreikönig mit einem besonderen Hingucker auf.
Zwischen Braten, Bescherung und Verwandtschaftsbesuch gehört er für viele nach wie vor an Weihnachten dazu: der Gottesdienstbesuch. Die evangelischen Christen in Täbingen hatten dreimal Gelegenheit dazu. Da sich quasi in allerletzter Minute noch Schnee dazu gesellte, präsentiere sich die schöne Karsthans-Kirche auf der Anhöhe in einem winterlichen Kleid, was die Festtagsstimmung noch verstärkte.