Weihnachten in Schutzräumen: So wird Heiligabend in Ettenheims ukrainischer Partnergemeinde gefeiert

Seit dem russischen Angriff vor rund vier Jahren wird Heiligabend in der Ukraine mit großen Sorgen gefeiert – auch in Ettenheims Partnergemeinde Vilkhovetska.
Die Gemeinde Vilkhovetska liegt im Westen der Ukraine. Rund 13 500 Menschen nennen die Kommune am Ufer des Flusses Teresva ihre Heimat. Seitdem im Februar 2022 der Krieg am anderen Ende des Landes ausbrach, ist auch in der Ettenheimer Partnergemeinde nichts mehr wie zuvor. „Es gibt hier keine direkten Kampfhandlungen, doch der Krieg ist täglich spürbar: durch Luftalarm, Nachrichten über Verluste an der Front und die ständige Sorge um unsere Angehörigen“, beschreibt die ukrainische Gemeindeverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion.