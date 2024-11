1 In Niedereschach freut man sich schon jetzt auf das bevorstehende Adventsdörfle, das wie im vergangenen Jahr, als unser Bild entstand, wieder viel Abwechslung bieten soll. Foto: Albert Bantle

Das Niedereschacher Adventsdörfle findet am 30. November und am 1. Dezember statt.









Link kopiert



In diesem Jahr findet das Niedereschacher Adventsdörfle am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, an der Eschachhalle statt. Beginn ist am Samstag um 14.30 Uhr und am Sonntag um 11.15 Uhr.