Weihnachten in Hopfau: Martina und Moritz im Interview – naht bald der Abschied vom Apfelgut?

Gerade zu Weihnachten spielt gutes Essen eine besondere Rolle. Im Interview verraten die Fernsehköche Martina und Moritz was es bei ihnen gibt – und ob bald ein Abschied naht.
Auf dem Apfelgut in Hopfau ist bei unserem Besuch von Weihnachtsruhe noch keine Spur. In der Küche werkeln Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer, wie man die Fernsehköche aus ihren beliebten Sendungen kennt. Dennoch nehmen sie sich Zeit für unsere Fragen und versorgen die Reporterin natürlich auch noch mit allerlei leckeren Kostproben.