Weihnachten in Hechingen: Der Gospelchor berührt die Herzen

1 Voll besetzt war die Hechinger Stiftskirche unter anderem bei der vom Gospelchor mitgestalteten Andacht am Nachmittag von Heiligabend. Foto: Klaus Stopper

Alle Bankreihen der Hechinger Stiftskirche sind zur traditionellen Auftaktandacht an Heiligabend voll besetzt. Und es wird aus voller Kehle mitgesungen.









Für viele Menschen in Hechingen , die sich dem christlichen Glauben verbunden fühlen, fängt Weihnachten mit der vom Gospelchor gestalteten Andacht an Heiligabend an. Auch in diesem Jahr war es eine Feier, in der Besucher zur Ruhe kommen konnten, in der beim gemeinsam gesungenen „Stille Nacht“ oder „Fröhliche Weihnacht“ ein Gemeinschaftsgefühl lebendig wurde, und in der der Gospelchor durch seinen konzertanten Auftritt unter Leitung von Stiftskantor Mario Peters einen Genuss für Ohr und Seele verschaffte.