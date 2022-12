2 Im Alemannenweg trafen sich die Anwohner an Heilig Abend zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen. Foto: Gauggel

Schon zum dritten Mal haben sich an Heilig Abend die nähere und auch weitere Nachbarschaft im Harthauser Alemannenweg in der Hofeinfahrt von Sofie Pagel zum gemeinschaftlichen Weihnachtsliedersingen getroffen.















Link kopiert

Winterlingen-Harthausen - Da in den beiden vergangenen Jahren das Singen coronabedingt nur isoliert von Terrassen oder Balkonen aus erfolgen durfte, waren alle froh, dass das Singen in diesem Jahr endlich wieder frei von Coronaauflagen in Gemeinschaft stattfand. Ein kleines Liederheft mit den bekanntesten Weihnachtsliedern sorgte bei allen Sängerinnen und Sängern, darunter auch etliche Kinder und Enkel für Textsicherheit, und in Begleitung durch Annekarin Pagel am Akkordeon erklangen altbekannte Weihnachtslieder von "Alle Jahre wieder", "Zu Bethlehem geboren", über "Ihr Kinderlein kommet" und "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" bis zu "Süßer die Glocken nie klingen".

Glühwein wärmt von innen

Dazwischen gab es wärmenden Punsch für die jungen und Glühwein für die älteren Sänger des in jedem Jahr neben den anwohnenden Stammkräften auch immer wieder mit neuen Stimmen auftretenden Weihnachtschores. So manches Fenster öffnete sich, und auch vorbeikommende Passanten hielten an und zeigten sich von diesem Brauch begeistert. Zudem war zwischen den Liedern und auch nach der weihnachtlichen Sangesstunde noch reichlich Zeit für einen gemütlichen Plausch. Bevor man sich bei schon einsetzender Dämmerung mit dem Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" voneinander verabschiedete, brachten die Teilnehmer mehrfach die Hoffnung zum Ausdruck, dass das fröhliche Weihnachtssingen unter dem Motto "Der Alemannenweg singt" auch im nächsten Jahr eine Fortsetzung findet.