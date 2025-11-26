Weihnachten in Haigerloch: Mittelaltermarkt und Christkindlesmarkt eröffnen

Am 13. und 14. Dezember feiert der erste mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Haigerloch Premiere. Auch der Christkindlesmarkt eröffnet wieder.

Wo kommt welcher Stand hin? Wo die Töpferei und Seilerei und wo die Ponys? Noch hat Nicol Welte alle Hände voll zu tun. Aber die Chefin der „Alten Reithalle“ strahlt: Den Traum vom mittelalterlichen Weihnachtsmarkt hat sie schon lange. Jetzt haben sie im Karlstal Nägel mit Köpfen gemacht – und planen eine Premiere, die Mittelalterfans aus der ganzen Region in die Felsenstadt locken dürfte.

Zur ersten Ausgabe erwarten die Gäste 15 liebevoll gestaltete Marktstände. „Die Besucher werden atmosphärisch in längst vergangene Zeiten eintauchen“, sagt Nicol Welte. Gelingen soll das mit Fackeln, rustikaler Kulinarik, traditionellen Ständen und einem einzigartigen Ambiente.

Weil die Veranstalter ganz begeistert von der Eventlocation im Karlstal sind, wollen sie den Markt in den kommenden Jahren fest etablieren.

Samstag und Sonntag geöffnet

Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt im Haigerlocher Karlstal hat am Samstag, 13. Dezember, von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet der Markt von 11 bis 18 Uhr. Ponyreiten findet am Samstag von 15 bis 17 Uhr statt, Kinderbasteln und Töpfern von 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag Töpfern ganztags, ab 14 Uhr gibt es weihnachtliche Geschichten für Kinder und der Weihnachtsmann kommt zu Besuch.

Christkindlesmarkt eröffnet am dritten Advent

Am dritten Adventswochenende verwandelt sich die historische Altstadt von Haigerloch wieder in ein festlich geschmücktes Weihnachtsdorf. Der Haigerlocher Christkindlesmarkt öffnet am Samstag, 13. Dezember von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 14. Dezember von 11 bis 18 Uhr seine Tore und lädt Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region ein.

Der Markt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten der Region und blickt auf eine lange Tradition zurück. Rund um den Marktplatz und die Oberstadtstraße erwartet die Gäste ein vielfältiges Angebot an Kunsthandwerk, Geschenkideen und kulinarischen Spezialitäten.

Von Holzarbeiten über Keramik bis hin zu weihnachtlicher Dekoration

Besonderes Augenmerk liegt auf den Kunsthandwerkerständen, die handgefertigte Produkte präsentieren – von Holzarbeiten über Keramik bis hin zu weihnachtlicher Dekoration. Zahlreiche Krämerstände sorgen für ein buntes Warenangebot, während Glühwein, Punsch und regionale Leckereien die Besucher kulinarisch verwöhnen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musikgruppen, Schulchören und Bands aus Haigerloch und den Teilorten sorgt für festliche Stimmung.

Nikolaus als Höhepunkt

Für die kleinen Gäste ist der Besuch des Nikolaus ein Höhepunkt, der mit kleinen Süßigkeiten Freude bereitet. Die romantische Kulisse der Altstadt wird durch eine besondere Illumination in Szene gesetzt und schafft eine unvergleichliche Atmosphäre.

Damit auch die Anreise entspannt gelingt, bringt der „Christkindlesexpress“ die Gäste bequem nach Haigerloch – ganz ohne Parkplatzsuche und mit ungetrübter Glühweinfreude.

Weitere Informationen und den Fahrplan des Christkindlesexpress finden Sie unter www.haigerloch.de/Christkindlesmarkt