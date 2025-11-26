Weihnachten in Haigerloch: Mittelaltermarkt und Christkindlesmarkt eröffnen

Am 13. und 14. Dezember feiert der erste mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Haigerloch Premiere. Auch der Christkindlesmarkt eröffnet wieder.
Wo kommt welcher Stand hin? Wo die Töpferei und Seilerei und wo die Ponys? Noch hat Nicol Welte alle Hände voll zu tun. Aber die Chefin der „Alten Reithalle“ strahlt: Den Traum vom mittelalterlichen Weihnachtsmarkt hat sie schon lange. Jetzt haben sie im Karlstal Nägel mit Köpfen gemacht – und planen eine Premiere, die Mittelalterfans aus der ganzen Region in die Felsenstadt locken dürfte.