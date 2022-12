Ukrainische Familie erzählt von ihrem ersten Fest in Sulz

Weihnachten in der Fremde

1 Kateryna und ihre Familie aus Saporischschja feiern Weihnachten in Sulz und hoffen auf ein friedlicheres 2023. Foto: Hildenbrand/dpa

Sie ist aus der Heimat geflüchtet, blickt einer ungewissen Zukunft entgegen und muss Weihnachten weit weg von den Liebsten verbringen: Eine ukrainische Familie erzählt, wie sie Weihnachten in Sulz auf ihre Weise feiert.















Sulz - Rund neun Monate ist es her, seit Kateryna und ihre Familie aus Saporischschja im Süden der Ukraine – 2400 Kilometer von Sulz entfernt – hierher gekommen ist: verängstigt, übermüdet und quasi nur mit dem, was sie am Leib trugen. Inzwischen haben sie sich gut eingelebt. Die Sehnsucht nach der Heimat ist aber trotzdem da.