Weihnachten in Calw: Darum gibt es an Heiligabend keine Christmette in der Stadtkirche

Hinter der evangelischen Kirchengemeinde Calw liegt ein Jahr der Veränderungen. Erst eine Fusion, dann personelle Veränderungen. Das macht sich auch an Weihnachten bemerkbar.
Nie sind die Kirchen voller als an Heiligabend. Selbst wer unter dem Jahr selten in die Kirche geht, besucht an Weihnachten gerne einen Gottesdienst. Und wenn es nur aus Tradition ist. Aber was, wenn ausgerechnet die Kirche mit der Tradition bricht? Wenn an Heiligabend in der Calwer Stadtkirche keine Christmette mehr stattfindet?