Weihnachten in Calw: Darum gibt es an Heiligabend keine Christmette in der Stadtkirche

Hinter der evangelischen Kirchengemeinde Calw liegt ein Jahr der Veränderungen. Erst eine Fusion, dann personelle Veränderungen. Das macht sich auch an Weihnachten bemerkbar.

Nie sind die Kirchen voller als an Heiligabend. Selbst wer unter dem Jahr selten in die Kirche geht, besucht an Weihnachten gerne einen Gottesdienst. Und wenn es nur aus Tradition ist. Aber was, wenn ausgerechnet die Kirche mit der Tradition bricht? Wenn an Heiligabend in der Calwer Stadtkirche keine Christmette mehr stattfindet?

Genau das ist unserer Leserin Gisela Volz aufgefallen. Tatsächlich: In der Liste der Gottesdienste, die die evangelische Kirchengemeinde Calw an Heiligabend anbietet, fehlt die traditionelle Christmette in der Kernstadt. In einem Leserbrief an unsere Redaktion zieht Gisela Volz ihre Schlüsse daraus. Erich Hartmann, Dekan im Kirchenbezirk Calw-Nagold, antwortet ihr in einem Schreiben direkt. Gleichzeitig erläutert er im Gespräch mit unserer Redaktion die Hintergründe ausführlich.

Einen Gottesdienst am frühen Abend gibt’s in der Kernstadt

Heiligabend Auch für Hartmann ist Weihnachten dieses Jahr anders. Noch voriges Jahr hatte er am 24. Dezember spätabends in der Stadtkirche die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Dieses Mal hält er den Spätgottesdienst ab 22 Uhr in der Versöhnungskirche in Heumaden. Aber: Ein Gottesdienst in der Stadtkirche mit Dekan Hartmann findet an Heiligabend dennoch statt – die frühere Christvesper, die bereits um 17 Uhr beginnt.

Termine Sechs Gottesdienste gibt es am 24. Dezember in der evangelischen Kirchengemeinde Calw: ab 15.30 Uhr das Weihnachtsmusical in der Bergkirche auf dem Wimberg (Pfarrer Roland Bühler), ab 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Heumaden (Pfarrer Georg Schwarz), um 17 Uhr dann die Christvesper in der Stadtkirche und um 17.30 Uhr eine weitere mit Pfarrer Bühler auf dem Wimberg. Dazu kommen die Christmetten, jeweils ab 22 Uhr, in Heumaden (Hartmann) und Hirsau (Schwarz).

„An den Feier- und Sonntagen rund um Weihnachten wird es 17 Gottesdienste in Calw geben“, rechnet der Dekan vor. Dies ohne Stammheim, Holzbronn und Altburg: In den dortigen Kirchgemeinden finden ebenfalls Feiern statt.

Dekan Erich Hartmann Foto: Thomas Fritsch

Veränderungen Seit wann es eine Christmette in der Stadtkirche gibt, lässt sich laut Hartmann auf die Schnelle nicht herausfinden. In „ganz vielen“ evangelischen Gemeinden in Württemberg habe es sie aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. „Weihnachten ist am 25. Dezember!“, erklärt er. Allerdings habe in der Stadtkirche zumindest in den vergangenen 20 Jahren immer ein Spätgottesdienst stattgefunden. Doch dieses Jahr ist manches anders.

Aus vier wird eins: Kirchengemeinden fusionieren

So wurde aus vier Kirchengemeinden zum Jahresbeginn eine große. Sie umfasst Calw, Heumaden, Hirsau, Wimberg und Alzenberg. Darüber hinaus gab es personelle Veränderungen – entscheidend für den Wegfall des Spätgottesdiensts in der Kernstadt.

„Der ganz einfache Grund ist, dass wir ja nicht mehr vier Pfarrpersonen sind“, erklärt Erich Hartmann. Pfarrer Sebastian Steinbach hat Hirsau im August verlassen, Pfarrerin Charlotte Hahn-Mildenberger im November Heumaden. Bleiben Erich Hartmann, Georg Schwarz, als Pfarrer zuständig für die Stadtkirche und Hirsau, und Roland Bühler (Wimberg/Alzenberg). „Wenn zwei Pfarrrer fehlen, sind sechs Gottesdienste und ,Weihnachten mit Herz’ eine Herausforderung“, sagt Dekan Erich Hartmann. Zumal sich sich die Pfarrerin zur Dienstaushilfe, Christiane Lehmann, in der Babypause befindet. Dazu kommt, dass der 28. Dezember in diesem Jahr ein Sonntag ist. Da geht es nach den Feiertagen direkt weiter mit Gottesdiensten.

Entscheidung „Mir fällt es persönlich immer schwer, wenn man ein traditionelles Gottesdienstangebot nicht durchziehen kann“, meint Erich Hartmann. Doch die Entscheidung hätten die Pfarrer im Kollegenkreis miteinander getroffen. Zumal die Stadtkirche bei der Christvesper immer „gut voll“ sei – mit etwa 700 Besuchern. Die Christmette sei indes „deutlich weniger stark frequentiert“. Dennoch beginnt nun nicht automatisch eine neue Tradition: 2026 könnte es wieder einen Spätgottesdienst geben. „Wir werden das nächstes Jahr austarieren“, meint der Dekan – zumal er hofft, dass die Pfarrstelle in Heumaden bis dahin wieder besetzt ist. Allerdings: Mit dem bevorstehenden Ruhestand von Roland Bühler und seinem eigenen sind weitere Veränderungen sicher.