Weihnachten in Basel: Damit an Weihnachten niemand alleine ist

Was vor 130 Jahren als Angebot für Handwerksgesellen begann, ist heute eine soziale Institution: Die Kundenweihnacht in Basel
Stephan Plattner erinnert sich noch gut an seine ersten Erfahrungen bei der „Kundi“, wie die sogenannte Kundenweihnacht in Basel liebevoll genannt wird. Plattner war einer von jährlich etwa 50 Helfern des Cevi Basel (entspricht dem deutschen CVJM), die traditionell an Weihnachten arme und einsame Menschen bewirten. „Das war ein ganz eindrückliches Erlebnis“, erzählt Plattner. So ist er dabei geblieben und zwischenzeitlich als Vorstandsmitglied einer der Organisatoren.