Weihnachten im Zollernalbkreis: Schwanger ohne Geschlechtsverkehr? Ein Arzt erklärt

In der Medizin gibt es viele skurrile Fälle. Der in Schömberg praktizierende Mujahid Kahf jr. erläutert, was dahinter steckt.
Als die wohl bekannteste unerklärliche Schwangerschaft der Weltgeschichte gilt die jungfräuliche Empfängnis Marias, weswegen vielerorts Weihnachten und somit Christi Geburt gefeiert wird. Doch wie verhält es sich eigentlich aus medizinischer Sicht, wenn eine Patientin beim Doktor vorstellig wird und erklärt, sie sei schwanger, es habe jedoch keinen Geschlechtsverkehr gegeben?