„Weihnachten im Schuhkarton“: Geschenke aus Haslach für Kinder in Armut gehen wieder in die Welt

Geschenke aus Haslach für Kinder in Armut gehen wieder in die Welt

1 Schon seit Jahren werden auch in Haslach Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“gesammelt. Hier ist ein Bild aus einem früheren Jahr zu sehen. Foto: privat

Auch in diesem Jahr packen unzählige Menschen in verschiedenen Ländern Päckchen für bedürftige Kinder. Die Aktion gibt es auch im Kinzigtal. Die Haslacherin Silke Maier ist schon seit Jahren dabei.









„Es ist immer ein schönes Erlebnis“, berichtet Silke Maier im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie organisiert „Weihnachten im Schuhkarton“ in Haslach. Das Prinzip ist einfach. Wer bedürftigen Kindern eine Freude zu Weihnachten machen möchte, packt Geschenke in einen Schuhkarton, darf diesen auch hübsch verpacken und bringt das Geschenk zu Maier. Sie nimmt die verpackten Kartons an und organisiert den Weitertransport. Zunächst nach Lahr, von dort aus über Berlin ins Ausland. Georgien, Ukraine, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Bulgarien, Polen, Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland, Estland, Belarus und Ungarn stehen auf der Liste.