2 Pfarrer Schäuble eröffnet vor der Krippe in Vöhrenbach die Christmette mit dem Gesang des Martyrologiums, die Verkündigung und Datierung der Geburt Jesu Christi anhand verschiedener Ereignisse der Heilsgeschichte seit der Erschaffung der Welt. Foto: Heimpel

Wie schon im vergangenen Jahr standen auch 2021 die Weihnachtsgottesdienste der verschiedenen Kirchengemeinden im Oberen Bregtal ganz im Zeichen der Pandemie.















Oberes Bregtal - Die Besucherzahlen waren begrenzt, weshalb bei den Katholiken in St. Cyriak und St. Martin jeweils zwei Christmetten stattfanden, ebenso wie in Christi Auferstehung bei den Altkatholiken. Oder die Gottesdienste wurden komplett online angeboten wie in der evangelischen Kirchengemeinde.

Das Angebot der evangelischen Kirchengemeinde im oberen Bregtal war dabei trotz Beschränkung auf online-Gottesdienste sehr vielseitig.

Fantasievoller Auftakt

Fantasievoll gestaltet war der Auftakt, ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Hier waren die Konfirmanden besonders aktiv und hatten im Vorfeld die Rolle der Hirten übernommen und die entsprechenden Texte mit dem Handy aufgezeichnet. Zusammen mit kleinen Figuren-Szenen und den Textvorträgen in der Kirche wurde dies zu einem besinnlichen Spiel zusammengestellt. Es folgte dann ein ungewöhnliches Präsenzangebot in der Melanchthonkirche Furtwangen und Christuskirche Vöhrenbach: Die Gläubigen konnten ganz individuell sich das Weihnachtslicht und den Weihnachtssegen in besinnlicher Atmosphäre abholen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Die anderen Gottesdienste waren wieder online abrufbar. In der Christvesper bezog sich Pfarrer Lutz Bauer auf den Predigttext Micha 5: "Er ist unser Friede …" und übertrug dies auf den Weihnachtsfrieden in Zeiten der Pandemie. Wichtig sei dass wir im Glauben Halt finden, gerade wenn wir uns klein fühlten.

Die Liebe Gottes in Corona-Zeiten leben

Im Gottesdienst zum Weihnachtstag bezog sich Pfarrer Bauer auf den Johannesbrief "Seht welch eine Liebe …". Hier sei es wichtig, die Liebe Gottes in Corona-Zeiten zu leben, heißt Ruhe ausstrahlen, versöhnen und nicht weiter spalten.

In der katholischen Seelsorgeeinheit Bregtal gab es am Heiligen Abend jeweils zwei Christmetten in der Pfarrkirche St. Martin Vöhrenbach mit Pfarrer Martin Schäuble und in der Pfarrkirche St. Cyriak Furtwangen mit Pfarrer Harald Bethäuser. An den beiden Weihnachtsfeiertagen folgten dann festliche Weihnachtsgottesdienste in allen acht Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit.

Weihnachtslieder bringen Botschaft nahe

In den Weihnachtsgottesdiensten fiel Pfarrer Bethäuser besonders auf, dass Weihnachten den Menschen Sicherheit und Vertrauen vermittelt. Weihnachtslieder wecken dabei nicht nur Erinnerungen an frühere Tage, sie wecken nach wie vor Emotionen und bringen die Grundbotschaft von Weihnachten nahe. In seiner Botschaft an die Gläubigen betonte Pfarrer Bethäuser: "Weihnachten bringt es auf den Punkt: Gott will im Menschen zuhause sein. Seit Weihnachten kann man aus gutem Grund sagen: Begegnungen mit Menschen, wenn auch – wie in einer Pandemie – in reduziertem Maß, stellen heilige Momente dar und können heilende Wirkung entfalten, denn letztlich ist Gott in jedem menschlichen Leben, seitdem Gott sich in Jesus aufs Menschenleben hautnah eingelassen hat."

Pfarrer Martin Schäuble begann seine Christmette jeweils mit dem Martyrologium. Das ist ein seit alter Zeit überlieferter Gesang, in dem die Geburt Jesu Christi anhand verschiedener Ereignisse der Heilsgeschichte seit der Erschaffung der Welt eingeordnet und dann offiziell verkündet wird.

Licht als Symbol der Gegenwart Gottes

Pfarrer Schäuble war es wichtig aufzuzeigen, dass Christus bereits da ist, dass er auch heute in jedem Menschen geboren werden will. Ein wichtiges Symbol der Gegenwart Gottes ist das Licht, das die Finsternis erleuchtet und nicht von der Finsternis ergriffen wird. Es leuchtet heute allerdings nur schwach. Gott wolle aber, so Schäuble, dass wir das Licht annähmen und auch weitergäben.

Auch in der altkatholischen Gemeinde gab es zwei unter den Corona-Vorgaben gut besuchte Christmetten. Alle Gottesdienstbesucher haben wie in jedem Jahr eine Kerze erhalten. Nach der Verkündigung der Geburt Jesu aus dem Lukas-Evangelium wurde der Christbaum und die Krippe beleuchtet. Zusammen mit den Kerzen der Gottesdienstbesucher war dies die einzige Beleuchtung der Kirche. Auch die Menschen sollten Licht der Welt werden, sein und bleiben, war die Botschaft von Pfarrer Joachim Sohn in der Predigt. Deshalb sei es wichtig, sich immer wieder auf den Weg nach Bethlehem zu machen, damit das Licht in einem leuchte. Denn was in einem brenne, das könne man weitergeben. Als Zeichen dafür durften die Gottesdienstbesucher die Kerzen mit nach Hause nehmen.