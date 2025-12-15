Weihnachten im Kreis Calw: Warum Tiere nicht als Geschenk taugen

Immer noch werden Tiere zu Weihnachten verschenkt – bevorzugt an Kinder. Wir haben einmal die Tierärzte des Landratsamts in Calw gefragt, was sie denn davon so halten.
Die Veterinäre des Landkreises haben zum Thema Tiere als Geschenk eine ganz klare Meinung: „Ein Tier zu verschenken ist grundsätzlich keine gute Idee, besonders nicht an Weihnachten mit viel Trubel und wenig Zeit für das neue Heimtier“, heißt es in einer Antwort auf eine entsprechende Anfrage der Redaktion. Aus ihrer Sicht sollte die Anschaffung eines Haustiers „sehr wohl überlegt sein“ und mit den Familienmitgliedern intensiv vorher besprochen werden.