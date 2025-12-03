Weihnachten: Geschenke gesucht - Fast jeder Dritte holt sich Tipps von KI

Tools wie ChatGPT haben einen festen Platz im Alltag von immer mehr Menschen. Vor Weihnachten verwenden viele die KI ganz gezielt für einen bestimmten Zweck.
Nürnberg - Ein Gutschein, Spielzeug oder vielleicht doch lieber ein Buch? Die Menschen in Deutschland nutzen Anwendungen Künstlicher Intelligenz auch für die Suche nach Weihnachtsgeschenken. Laut einer Studie des Marktforschers NIQ lassen sich 29 Prozent von KI-Tools wie ChatGPT inspirieren und beraten. Besonders hoch ist der Anteil bei jungen Menschen und Familien mit Kindern.