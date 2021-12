Sohn erschießt Vater Der Abend, der für Neukirch zum Schock wurde

Schreckliches Familiendrama kurz vor Weihnachten in Neukirch: Am Donnerstag hat ein 27-Jähriger bei einem Streit in dem Teilort von Furtwangen auf seinen Vater geschossen – dieser erliegt am Heiligabend seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter kann nach kurzer Flucht gefasst werden.