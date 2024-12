Es regnete, und es war ganz und gar nicht weihnachtlich. Trotzdem lockte das „Vöhringer Dorfhüttle“ am vergangenen Montag viele Menschen an. „Wir hatten trotz des Regens unheimlich viele Besucher“, freut sich Andrea Kopp, Vorsitzende der CDU Vöhringen-Wittershausen und Mitorganisatorin, über den Erfolg.

„Es gab heiße Bratwürste, Glühwein, Punsch und Kaltgetränke.“ „Hüttle“-Betreiber war an diesem Abend die Gemeindeverwaltung. Beteiligt sind an dieser Aktion aber ganz viele Einrichtungen, Gruppen, Personen und Vereine. Und jeder einzelne „Hüttle“-Betreiber macht es ein wenig anders.

Crêpe-Variationen, Glühwein, Punsch

Am Sonntag, 8. Dezember, bietet Tereza Hezel ab 16.30 Uhr zum Beispiel Crêpe-Variationen, Glühwein, Punsch, Apfelschorle und Bier an. Am Montag, 9. Dezember, wird das „Hüttle“ vom Gemeinderat betrieben; und hier gibts ab 17 Uhr weihnachtliche Heißgetränke, kalte Getränke, Speck- und Käseweckle.

Ein musikalischer Auftritt

Einen musikalischen Auftritt bereitet für den Dienstag, 17. Dezember, die Vorstufenkapelle des Musikvereins vor. Dazu betreibt der Verein das „Hüttle“ zwischen 18 und 21 Uhr. Schon am Nachmittag beginnt das Programm am Donnerstag, 19. Dezember. Geplant ist eine Aufführung des Chamaeleon-Theaters mit Dorothee Jakobowski und Monika Bugala. Gespielt wird die Engelsgeschichte „Auftrag vom Chef“ ab 14.45 Uhr, 15.45 Uhr und 16.30 Uhr; bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Programm bis Ende Dezember

Bis Ende Dezember öffnet das „Hüttle“ noch am Freitag, 6. Dezember um 18 Uhr, am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr, am Sonntag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr, am Montag, 9. Dezember, um 17 Uhr, am Mittwoch, 11. Dezember, um 15 Uhr, am Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr, am Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr, am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr, am Dienstag, 17. Dezember, um 18 Uhr, am Donnerstag, 19. Dezember, um 15 Uhr, am Freitag, 20. Dezember, um 16 Uhr, am Samstag, 21. Dezember, um 14.30 Uhr, am Montag, 23. Dezember, um 15 Uhr, am Samstag, 28. Dezember, um 16 Uhr und am Sonntag, 29. Dezember, um 13 Uhr.