Weihnachstfeier von Ketterer: Diese Investitionen plant die Hornberger Brauerei im kommenden Jahr

Geschäftsführer Philipp Ketterer würdigte die Leistungen des Teams in einem schwierigen Jahr. Gleichzeitig hob er die positiven Entwicklungen vor.
Annähernd die gesamte Belegschaft kam am vergangenen Freitag zur traditionellen Weihnachtsfeier der Familienbrauerei M. Ketterer im „Hirschen“ in Oberwolfach zusammen. In vorweihnachtlicher Atmosphäre feierte das Ketterer-Team zurückliegende Erfolge und blickte in einem herausfordernden Umfeld zuversichtlich und mit Tatendrang nach vorne, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.