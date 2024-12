Glühwein und Kunsthandwerk gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt. Was also macht den in Bad Wildbad so besonders? Unsere Redaktion hat den Markt im Kurpark unter die Lupe genommen.

Noch bis Sonntag haben Besucher die Gelegenheit, den Bad Wildbader Weihnachtsmarkt im Kurpark zu besuchen. Dabei ist es erst das zweite Mal, dass der Markt wieder im Kurpark stattfindet.

Bis 2019 wurde das Event vom Johanneshaus mit hohem Aufwand organisiert. Als das Johanneshaus ausgestiegen war, startete man mit neuer Organisation, auch durch die Stadtverwaltung, auf dem Kurplatz. Seit dem vergangenen Jahr organisiert die Touristik Bad Wildbad GmbH den Markt in Eigenregie – und verlegte ihn zurück in den Kurpark, der ebenfalls unter die Verwaltung der Touristik fällt.

Nun ist der Markt also wieder an seinem angestammten Platz. Doch lohnt sich auch ein Besuch? Das hat sich unsere Redaktion vor Ort angeschaut.

Das Angebot

Auf dem Platz zwischen Trinkhalle und Königlichem Kurhaus sowie auf der Terrasse des „Foxy Bräu“ haben 29 Stände ihre Türen geöffnet. Das Angebot ist naturgemäß zweigeteilt – in Speisen und Getränkeangebote auf der einen und Kunsthandwerk und Geschenke auf der anderen Seite.

Bei den Speisen gibt es ein großes Angebot von Süßem über Herzhaftes bis hin zu den beliebten Klassikern. So dürfen natürlich die Grillwürste und Steaks ebenso wenig fehlen wie Flammkuchen, Langos oder Raclette mit Käse frisch vom Laib. Unter anderem finden sich auch noch Schupfnudeln, Gyros oder Palatschinken. Wer es lieber süß mag, kann Popcorn, Crêpes, Churros oder auch Schokofrüchte probieren. Die Preise liegen im allgemeinen Durchschnitt – besondere Ausreißer nach oben oder unten gibt es nicht.

Wo passt Glühwein besser hin als auf einen Weihnachtsmarkt? Den gibt es – rot oder weiß – im Durchschnitt für 3,50 Euro an verschiedenen Ständen – ebenso wie Kinder- beziehungsweise alkoholfreien Punsch. Wer es etwas ausgefallener mag, findet auch verschiedene warme Cocktails und zum Beispiel auch Glüh-Gin.

Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, könnte ebenfalls auf dem Wildbader Weihnachtsmarkt fündig werden. So gibt es zum Beispiel Gutscheine für die Wildbader Thermen oder auch Bad-Wildbad-Artikel wie Pullis, Tassen und mehr zu kaufen. Außerdem gibt es diverse Stoffwaren, zum Beispiel aus Alpakawolle, Dekoartikel aus Holz, Aluminium oder Filz, Kerzen, Honig, Edelsteinschmuck oder Räucherwerk.

Die Besonderheiten

Glühwein und Kunsthandwerk gibt es auf allen Märkten in der Region. Ein Alleinstellungsmerkmal in Bad Wildbad ist aber mit Sicherheit der Kurpark. Denn normalerweise finden sich die Märkte mitten in der Stadt, in Wildbad schafft der Park ein besonderes Ambiente. Dafür sorgt auch das in wechselnden Farben beleuchtete Kurhaus, das einen stimmungsvollen Hintergrund bildet.

Neu in diesem Jahr ist die Eisstockbahn, die mithilfe von Sponsoren angemietet werden konnte. Interessierte können die Bahn stundenweise anmieten – ein Angebot, das es so nicht überall gibt und das bereits am Donnerstagabend rege genutzt wurde. Die letzten freien Slots können für 65 Euro pro Stunde am Weihnachtsmarkt direkt an der Hütte von der Tourist-Info gebucht werden. Oder telefonisch über die 07081/1 02 83.

Eine weitere Besonderheit verkündete Touristik-Geschäftsführerin Michaela Mack bei der Eröffnung: Der Markt ist als „Green Event“ ausgezeichnet, und es gibt keine Einwegbecher mehr.

Ebenfalls besonders – aber das können Besucher frühestens im nächsten Jahr wieder erleben – ist die Eröffnungsrede von Bürgermeister Marco Gauger. Die hält er nämlich in Form eines selbst gereimten Gedichts.

Vor allem bei den kleinsten Besuchern beliebt ist das nostalgische Karussell.

Tipps der Redaktion

Wer mit dem Auto anreist, parkt am besten im Parkhaus Kurzentrum, das direkt neben dem Kurpark liegt. Hier ist außerdem die erste Stunde kostenlos, der Tageshöchstsatz beträgt sieben Euro.

Wer sich aber lieber den Glühwein oder anderes schmecken lassen möchte, für den bietet sich die Anreise mit der S-Bahn aus Richtung Pforzheim und Karlsruhe an. Die S6 fährt bis ins Ortszentrum Haltestelle Kurpark. Von dort aus sind es nur etwa 150 Meter bis zum Weihnachtsmarkt.

Fazit

Ein Besuch auf dem Bad Wildbader Weihnachtsmarkt lohnt sich auf jeden Fall – am besten in geselliger Runde. Der Markt ist sowohl mit dem Auto, als auch mit der Bahn sehr gut erreichbar, und das besondere Ambiente im Kurpark hebt ihn von vergleichbaren Angeboten ab – die Eisstockbahn ist ein weiteres Highlight, das selten auf Märkten zu finden ist.

Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt im Bad Wildbader Kurpark ist am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es online unter https://www.bad-wildbad.de/de/weihnachtsmarkt.