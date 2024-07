Nach EM-Aus – Public-Viewing auch in Zukunft denkbar

Weiherstadion in Hechingen

1 Ausverkauft: Am Freitag haben im Weiherstadion 2500 Zuschauer mit der DFB-Elf beim Public Viewing mitgefiebert. Foto: Roth

Über 9000 Gäste haben die EM-Spiele der deutschen Elf im Hechinger Weiherstadion verfolgt. Hauptorganisator Stefan Ermantraut kann sich das auch für die Zukunft vorstellen.









Die Europameisterschaft geht ohne den Gastgeber in die letzte Turnierwoche. Das Viertelfinal-Aus am Freitag gegen Spanien – und insbesondere der nicht gegebene Handelfmeter in der Nachspielzeit – sorgte auch bei den Zuschauern des „Baxter-Public-Viewings“ im Hechinger Weiherstadion für Frust und Enttäuschung.