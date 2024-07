Weiherschule Hechingen: Wie Schulclownin Malu für mehr Inklusion sorgt

1 Ein echtes Dreamteam: Schulclownin Malu mit ihrem Kuschelschaf Susi in der Weiherschule in Hechingen. Foto: Hoffmann

Es geht um echte Emotionen und ganz viel Inklusion: Magdalene Kohl-Strobel besucht die Hechinger Weiherschule jede Woche als Schulclownin Malu. Wie geht sie mit den Kindern und ihren Beeinträchtigungen um und wie kommuniziert sie mit ihnen?









Sie trägt verschiedenfarbige Socken und Schuhe, bunte Hosenträger und eine rote Clownsnase: Magdalene Kohl-Strobel ist Schulclownin an der Hechinger Weiherschule. Einmal in der Woche besucht sie als „Malu“ von Truemoments die Schülerinnen und Schüler, um Freude und Leichtigkeit in deren Alltag zu tragen.