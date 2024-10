Weiherschule Hechingen: Studie prüft Neubau an BSZ-Standort

Studie prüft Neubau an BSZ-Standort

1 Die Weiherschule in Hechingen braucht angesichts steigender Schülerzahlen mehr Klassenräume. Foto: Klaus Stopper

Die Schülerzahlen an der Hechinger Weiherschule steigen – die Raumnot nimmt zu. Als Interimslösung soll nun das ehemalige Schulgebäude in Haigerloch-Stetten angemietet werden. Mittelfristig steht ein gemeinsamer Neubau mit dem BSZ zur Debatte.









Link kopiert



Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags hat in seiner jüngsten Sitzung über das Gesamtkonzept für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)im Kreis beraten. Konkret geht es dabei um die Raumnot der Weiherschule in Hechingen. Mittelfristig wird ein gemeinsamer Neubau mit dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Am Schloßberg diskutiert. Fragen und Antworten zu den kurz- und langfristigen Lösungen: