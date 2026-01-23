Weiherhexen Wolterdingen: Start mit neuem Tanz und Rekordbeteiligung

Die neue Choreografin Lena Merk bringt frischen Wind und Erfahrung mit. 17 Gruppen sind zur Hexennacht angemeldet. Einlass ab 16 Jahren, „Muttizettel“ werden nicht akzeptiert.

Es goht degege: Die Weiherhexen des Narrenvereins Immerfroh bereiten sich schon seit Wochen auf die Hochzeit der Narren vor, die in Wolterdingen mit der Hexennacht am Samstag, 31. Januar, in der Mehrzweckhalle beginnt. Hallenöffnung ist um 19 Uhr. Einlass ist ab 16 Jahren, mit Alterskontrolle. „Muttizettel“ werden nicht akzeptiert.

Geplant ist eine schaurig-schöne Party. Die Weiherhexen wollen auch 2026 mit einem neu einstudierten Tanz begeistern. Lena Merk ist jetzt für die Choreografie zuständig. Sie löst Hexenmeister Jörg Holik ab, der fast 20 Jahre dafür verantwortlich war. Lena Merk kennt sich aus mit dem Tanzen. Sie war 20 Jahre Gardeobfrau der Osemalizunft Tannheim und trainiert seit 13 Jahren die Teenie-Garde der Zunft.

Die Frau des stellvertretenden Hexenmeisters Christoph Merk hat die zehnköpfige Gruppe im Alter von 17 bis 34 Jahren im Griff. Erste Bedenken, dass sie jetzt Gardeschritte lernen müssen, sind verflogen. „Doch im Laufe der Probestunde hieß es öfter zwischendurch „Bier her, Bier her, oder ich fall um“, erzählt die 28-Jährige lachend. Die Weiherhexen versprechen also wieder ein Ereignis der Extraklasse. Dass die Attraktivität ungebrochen ist, zeigen die Anmeldungen.

17 Gruppen mit rund 350 Hästrägern wollen dabei sein: Rotwald-Deifel Königsfeld, Buchberghexen Aufen, Guggenmusik Bügärumpler Bettmaringen, Guggenmusik Bonndorf, Narrenzunft Steinenbronn, Buebacher Sauhexen, Dennenberghexen Neustadt, Donau-Kobolde Donaueschingen, Schwarzwälder Marderwieber, Brigach-Hexen Donaueschingen, Riedhexen Allmendshofen, Schellenberg-Hexen Donaueschingen, Büxehexe Titisee, Strohschlappen-Hexen Neustadt sowie die Tanzgruppen High Definition, No Limit und Level Up.

Einige Teilnehmer wollen mit Einlagen am Programm mitwirken. Den krönenden Abschluss bildet die heimische Hexen-Showtanz-Gruppe. DJ Chris sorgt für Unterhaltung.