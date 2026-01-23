Weiherhexen Wolterdingen: Start mit neuem Tanz und Rekordbeteiligung

Die neue Choreografin Lena Merk bringt frischen Wind und Erfahrung mit. 17 Gruppen sind zur Hexennacht angemeldet. Einlass ab 16 Jahren, „Muttizettel“ werden nicht akzeptiert.
Es goht degege: Die Weiherhexen des Narrenvereins Immerfroh bereiten sich schon seit Wochen auf die Hochzeit der Narren vor, die in Wolterdingen mit der Hexennacht am Samstag, 31. Januar, in der Mehrzweckhalle beginnt. Hallenöffnung ist um 19 Uhr. Einlass ist ab 16 Jahren, mit Alterskontrolle. „Muttizettel“ werden nicht akzeptiert.