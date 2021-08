Trotz Corona hat die Gruppe 2020 ein Plus in der Kasse

Das neu gewählte Vorstandsteam der Weiherhexen

Hauptversammlung: Trotz Corona hat die Gruppe 2020 ein Plus in der Kasse / Künftige Veranstaltungen kurzfristig planbar

Empfingen. Auf dem idyllisch gelegenen Gutshof unweit des Dommelsberger Weihers trafen sich die Weiherhexen Corona-konform zu ihrer Hauptversammlung.

Nach kurzer Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung präsentierte der Vorsitzende, Mark Hofman, einen Rückblick der erfolgreichen, vergangenen Fasnetssaison 2020. Die Weiherhexen starteten gleich mit vier Hexentaufen in die neue Saison. 20 Termine standen auf dem Narrenfahrplan der Weiherhexen. Bis dahin lief noch alles recht gut ab, aber als die Fasnetsaison gerade so vorbei war, sollte die ganze Welt ein Virus mit der Bezeichnung Covid-19 überschatten. Damals wusste noch niemand, dass dieses Virus die ganze Welt in den Lockdown zwingen würde. So fielen auch bei den Weiherhexen alle geplanten Veranstaltungen aus. Als dann die Inzidenzahlen wieder sanken, konnte wenigstens die Jahreshauptversammlung am im Juli 2020 stattfinden. Doch bald wurde klar, dass uns das Virus weiterhin im Griff hatte. So wurde der Wasenbesuch abgesagt, dafür gab es einen "Bayrischen Abend".

Kassierer Matthias Buob berichtete über ein schönes Plus im Geschäftsjahr 2020. Kassenprüferin Laura Deuringer sprach von einer sauber geführten Kasse ohne einen Tadel. Die Weiherhexen verfügen nicht nur über einen deutlichen Frauenüberschuss, sie haben auch den Luxus, unter mehreren Bewerbern um einen Vorstandsposten geheim auswählen zu können. So setzte sich Laura Deuringer in der Wahl zur Schriftführerin in geheimer Abstimmung deutlich durch.

Für die ausgefallene Fasnet gab es in diesem Jahr einen "Trauer-Schuabendel" in schwarz. Die Weiherhexen nehmen an der 1250-Jahrfeier der Empfinger Gemeinde vom im Juli 2022 teil. Für die Fasnet im Jahr 2022 sei der Terminkalender schon wieder voll, berichtete Mark Hofmann. Die Veranstaltungen sollen kurzfristig je nach Corona-Lage bestimmt werden. Die Hexengruppe möchte mehr in den sozialen Netzwerken, sprich Facebook und Instagram unterwegs sein. In der Corona-Zeit soll eine Bierbank-Garnitur außerhalb des Hexenwagens gestellt werden, damit eine Bewirtung stattfinden kann.

Für zwei Jahre sind gewählt: Vorsitzender Mark Hoffmann, Schriftführerin Laura Deuringer, Erste Beisitzerin Janina Mast, Häswartin Rebecca Engel, Kassenprüferin Caro Deuringer