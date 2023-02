"Biber-Panik" am Dorfweiher Das sagt das Regierungspräsidium zu Tieren in Tennenbronn

Eindeutige Biss-Spuren an Bäumen und Sträuchern lassen am Dorfweiher in Tennenbronn auf einen Biber als neuen Bewohner des Gewässers vermuten. Nun äußert sich das Regierungspräsidium zu dem Sachverhalt.