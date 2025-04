Die Köpfe der Vorsitzenden Kadir Maiorano und Kevin Kuntz rauchen noch, als die Leitlinien bereits gesetzt sind. Nach zwei überaus erfolgreichen Feldtagen der Heimat- und Trachtengruppe reiht sich in diesem Jahr ein dritter an.

Der dritte Weigheimer Feldtag findet am 23. und 24. August auf den Feldern oberhalb der Festhalle statt.

Anders als in den Vorjahren soll er nicht nur an einem Sonntag stattfinden und zusätzlich das junge Publikum ansprechen. Das war einfacher gesagt als getan, denn schon mit den eintägigen Ausgaben waren die Organisatoren an ihre personellen und organisatorischen Grenzen.

Lesen Sie auch

Doch davon ließen sie sich nicht unterkriegen. Der ursprünglich von Traktorfreunde-Initiator Siegfried Uhl initiierte Feldtag sollte eine dauerhafte Zukunftsperspektive in Weigheim bekommen. Wo sonst ließen sich Brauchtum, altes landwirtschaftliches Handwerk und Moderne besser kombinieren.

Narrenzunft eingebunden

Folglich machten sich die drei an die Arbeit und begaben sich als erstes auf die Suche nach einem einheimischen Partnerverein, der den personellen Engpass mildern kann. „Es lag beinahe auf der Hand, dass wir mit der Narrenzunft einen Verein kontaktieren, der ebenfalls für die Pflege von Brauchtum und Tradition steht,“ ist Kuntz froh über die spontane Zusage des Vereins. „Unsere Idee am Vorabend des Feldtages am Samstagabend zu starten nahm Konturen an“.

Zum Programm

Vorsitzender Maiorano ergänzt, dass es aufgrund der örtlichen Kooperation mit der Narrenzunft möglich ist, ein Festzelt oberhalb der Weigheimer Mehrzweckhalle aufzustellen. Den Auftakt macht ein Handwerkervesper, musikalisch ist unter anderem das Trio „Echt & Gemütlich“ zu Gast. Um auch die junge und jung gebliebene Generation auf das historische Landwirtschaftsereignis aufmerksam zu machen, steigt ab etwa 21 Uhr im Festzelt eine pompöse DJ-Agrarparty.

„Der Sonntag läuft noch intensiver ab als sonst. Wir beginnen morgens mit der Feldsegnung ab 10.30 Uhr mit Pfarrer Mike Spitschu. „Der Frühschoppen wird vom Musikverein Weigheim begleitet, während auf den Feldern bereits die ersten Vorführungen gemäß unserem Motto von der Handarbeit bis zum Mähdrescher beginnen“, verrät Vorsitzender Maiorano, dass dieses Mal noch mehr historische Geräte im Einsatz sind.

Wandel im Verein

Derweil sinniert Kuntz über den Wandel in der Heimat- und Trachtengruppe. „Unser Schwerpunkt liegt neu auf der Verbreitung des Brauchtums und den Erhalt der Traditionen,“ stuft er den Einsatz aktiver Trachtenträger aktuell nur noch für Repräsentationszwecke als realistisch ein. Er ist ein absoluter Fan der Wiederbelebung und der Bewahrung alter handwerklicher Traditionen, doch eine Tracht besitzt er keine.

„Ich finde, die Organisation des Feldtags passt dennoch optimal zur Heimat- und Trachtengruppe, in welcher auch die Abteilung Traktorfreunde und eine Singgruppe angegliedert sind“, berichtet Kuntz von einem Mitgliederanstieg, mit dem vor ein paar Jahren noch niemand gerechnet hätte.