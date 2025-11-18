Weidetiere in Nußbach: Klein, flauschig – und zum „Mähen“ am steilen Hang unschlagbar

So steil wie einige Hänge in Nußbach sind, könnten sie eigentlich nur von Hand gemäht werden. Bei Familie Kratt kommen etwa ein Dutzend flauschige Helfer zum Einsatz.
Einen überaus beschwerlichen Weg müsste man hinter sich bringen, um das Haus von Familie Kratt in der Nußbacher Liembergstraße vom nur wenige Meter entfernt verlaufenden Weg aus zu erreichen: Steil geht es über Wiesen bergauf. Doch die kleine Herde, die hier ihr Habitat hat, bewegt sich mit Leichtigkeit im schwierigen Terrain fort: Das grobe Dutzend Schafe trottet behände am Hang auf und ab.