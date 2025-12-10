Weidetiere in Nußbach: Diese Schafe arbeiten auch für Schwarzwaldbahn-Reisende

Kleine Tiere, große Aufgabe: Acht Kamerunschafe grasen bei Nußbach unweit der Schwarzwaldbahnstrecke auf einem Areal, das ohne sie nicht zu bewirtschaften wäre.
670 Meter Höhenunterschied überwindet die Schwarzwaldbahn auf ihrer Strecke, die als besonders sehenswert gilt – mit zwei großen Kehren und durch zahlreiche Tunnel schlängelt sie sich durch die Landschaft des Schwarzwalds. Auf Nußbacher Gemarkung führt die Strecke dabei unmittelbar am Grundstück von Rafael Kammerer vorbei. Und unweit der Gleise grast in unwegsamem Gelände eine Herde recht kleiner Weidetiere.