Weidetiere in Nußbach: Diese Milch wird fast direkt neben der Weide verarbeitet

Diese Milch wird direkt verarbeitet – und das Ergebnis noch vor Ort verkauft. Der Nußbacher Unterhohnenhof verarbeitet den Großteil dessen, was seine Kühe produzieren, selbst.
15 Milchkühe grasen im Sommer zusammen mit einigen Jungtieren rund um den Nußbacher Unterhohnenhof: Jeden Morgen werden sie vom Hofgelände nach oben auf die Weide getrieben, bevor es gegen Abend, etwa um 16 Uhr, zurück geht – unter anderem zum Melken. Die Milch, welche die Tiere geben, kommt – zumindest teilweise – auch gleich vor Ort zum Einsatz: In der hauseigenen Käserei wird sie zu Käse verarbeitet und direkt verkauft.