Weidetiere in Nußbach: Auch widriges Wetter macht ihnen nichts aus

Sie kommen mit der Topographie in Nußbach zurecht – und auch mit dem bisweilen widrigen Wetter: Pferde und Vorderwälder-Rinder weiden rund um den Hof von Familie Kienzler.

Sie sind keine Feriengäste – und doch verbringen sie nur ihren Sommer in Nußbach: Die acht Vorderwälder-Rinder, die am Hof von Familie Kienzler auf der Weide stehen. „Das ist eigentlich das echte Schwarzwaldvieh“, sagt Bernhard Kienzler, Vorsitzender des Ortsvereins Nußbach des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), beim Besuch vor Ort. Die eher leichten Rinder kämen an steilen Hängen gut zurecht und verursachten deutlich weniger Trittschäden als andere Rassen.

Ihren Sommer verbringen die acht Tiere hier zwischen Frühjahr und – je nach Wetter – November größtenteils im Freien, berichten Klaus und Margot Kienzler. Auch wenn ihr Sohn Marc den Hof in Nußbach, der schon seit etwa Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts besteht, mittlerweile im Nebenerwerb übernommen hat, sind die beiden noch immer aktiv eingebunden. Etwa acht Hektar werden bewirtschaftet – teils als Mähweide, teils schwerpunktmäßig als Weidefläche.

Die Vorderwälder-Rinder sind jedoch nicht die einzigen Weidetiere, die ihren Sommer hier im Freien verbinden. Mit ihren Mitbewohnern vertragen sie sich auf der Weide jedoch bestens: Drei Pferde – ein 37-Jähriger, ein 29-Jähriger und ein 20-Jähriger – grasen unweit der Vorderwälder.

Im Gegensatz zu den Rindern hinterließen die Pferde die Weide „so sauber wie ein Rasenmäher“, sagt Margot Kienzler. Wobei sie hier nicht in erster Stelle als Nutztiere gehalten werden, wie sie zugibt. Die Pferde seien größtenteils Hobby-Tiere. „Die sind nur zum Spaß und kosten auch noch etwas“, meint sie.

Tag und Nacht im Freien

Während die Pferde im Winter in Nußbach bleiben, kehren die Vorderwälder nach Peterzell zurück, wo ihr eigentliches Zuhause ist. Während der wärmeren Monate genießen sie jedoch ihre Zeit in der Nußbacher Natur. Tag und Nacht, berichtet Klaus Kienzler, stünden die Tiere beinahe durchgängig im Freien – obwohl sie jederzeit die Möglichkeit haben, im Stall Zuflucht zu suchen.

Die Vorderwälder-Rinder verbringen ihren Sommer in Nußbach, bevor sie wieder nach Peterzell zurückkehren. Foto: Helen Moser

„Reingehen können sie immer – aber meistens wollen sie das gar nicht.“ Denn ebenso wie die Pferde seien die Vorderwälder überaus wetterfest. Es sei eher die Hitze, die den Tieren zu schaffen mache, sagt Klaus Kienzler. Ab 20 Grad fühlten sich die Rinder schon nicht mehr wirklich wohl – ab 30 Grad seien sie dann wahrlich im Hitzestress und suchten den Schatten und die Kühle des Stalls. Temperaturen bis zu minus fünf Grad machten den Rinder hingegen kaum etwas aus, berichtet Klaus Kienzler.

Kein Problem mit Schnee

Auch mit Schnee haben die Tiere kein Problem. „Sie lassen sich sogar über Nacht zuschneien“, sagt Margot Kienzler. Sie erinnert sich daran, wie sie einmal morgens auf die Weide kam – und außer einem großen weißen Schneeberg, unter dem sich die Rinder verbargen, nichts zu sehen war.

Mini-Serie

Hofgeschichten

Berge, Täler und steile Hänge prägen die Landschaft rund um Nußbach – und sie bergen für Landwirte ganz besondere Herausforderungen. Weidetiere helfen ihnen, diese zu meistern – und bringen Besonderheiten mit sich. Eine Mini-Serie bietet exemplarisch einen Überblick. Diesmal geht es um Pferde und Rinder.