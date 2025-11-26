Weidetiere in Nußbach: Auch widriges Wetter macht ihnen nichts aus

Sie kommen mit der Topographie in Nußbach zurecht – und auch mit dem bisweilen widrigen Wetter: Pferde und Vorderwälder-Rinder weiden rund um den Hof von Familie Kienzler.
Sie sind keine Feriengäste – und doch verbringen sie nur ihren Sommer in Nußbach: Die acht Vorderwälder-Rinder, die am Hof von Familie Kienzler auf der Weide stehen. „Das ist eigentlich das echte Schwarzwaldvieh“, sagt Bernhard Kienzler, Vorsitzender des Ortsvereins Nußbach des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), beim Besuch vor Ort. Die eher leichten Rinder kämen an steilen Hängen gut zurecht und verursachten deutlich weniger Trittschäden als andere Rassen.