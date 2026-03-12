Weichenstellung in Grenzach-Wyhlen: Gemeindeversammlung in St. Michael

1 Die Kirche St. Michael in Grenzach ist derzeit zur Nutzung gesperrt. Foto: Tim Nagengast In St. Michael in Grenzach stehen am kommenden Sonntag wichtige Entscheidungen an. Dazu gibt es im eine Versammlung. Sie findet im evangelischen Gemeindehaus in statt.







Link kopiert



Das Gemeindeteam St. Michael lädt nach der Errichtung der neuen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck zu einer Gemeindeversammlung ein. Die Zusammenkunft findet am Sonntag, 15. März, ab 10.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Grenzach statt. Dort wird zuvor, ab 9.30 Uhr, die Heilige Messe gefeiert. Der Gemeindeversammlung obliegt es, die Art und Weise der Bildung des Gemeindeteams festzulegen. Zur Auswahl stehen die „Wahl“ (Bestätigung des Gemeindeteams in der Gemeindeversammlung) oder die Berufung durch den Pfarreirat. Falls die Gemeindeversammlung entscheidet, die „Wahl“ in der Gemeindeversammlung durchzuführen, erfolgt diese direkt im Anschluss daran. Außerdem wird es Informationen des Gemeindeteams und Pfarrer Gerd Möller zur Öffnung des Pfarrsaals und zur Situation der aktuell gesperrten Kirche St. Michael geben. Während der Versammlung wird eine Kinderbetreuung angeboten. Im Anschluss lädt das Gemeindeteam zu einem einfachem Mittagessen und Umtrunk ein. Personen, die abgeholt werden möchten, melden sich bei Andreas Cedzich, Tel. 07624/25 27.