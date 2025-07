Weichen für die Zukunft gestellt: Der TV Oberschopfheim sagt Ja zum Millionenprojekt

1 Alle anwesenden Mitglieder befürworteten den Plan für eine moderne Turnhalle. Foto: Bohnert-Seidel Die Halle des Oberschopfheimer Turnvereins ist in die Jahre gekommen. Für die Friesenheimer Sportler steht fest: Um eine Komplettsanierung kommt man nicht herum.







Der TV Oberschopfheim hat sich entschieden: Geschlossen wollen alle, die zur außerordentlichen Versammlung gekommen sind, eine moderne Turnhalle mit Anbau und Komplettsanierung des Altbaus. In zwei Bauabschnitten beginnend im Jahr 2026 und mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2027 soll Oberschopfheims größtes Vereinsprojekt an den Start gehen. Die Kosten in Höhe von 1,77 Millionen Euro sollen zu 50 Prozent über Zuschüsse gedeckt, der Rest in Höhe von 880 000 Euro über Darlehen finanziert werden.