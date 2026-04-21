Weichen für die Zukunft: Das Aktivierungskonzept zeigt Wege für ein Oberndorf von morgen

Mit dem gesamtstädtischen Aktivierungskonzept hat Oberndorf ein zentrales Planungsinstrument vorgestellt. Bürgerbeteiligung ist dabei groß geschrieben – und das soll so bleiben.
Bei der Abschlussveranstaltung im Feuerwehrhaus stellten Thomas Geissler und Paulina Steiert von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung die Ergebnisse vor und zeigten auf, welche strategischen Ziele und konkreten Maßnahmen in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Das Konzept dient dabei als eine Art Wegweiser für die Stadtentwicklung und baut auf einer umfassenden Analyse sowie einem breit angelegten Beteiligungsprozess auf.