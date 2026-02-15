Weiberfasnet in Beffendorf: Schlossgeschichten und Schunkeln - Weiberball verzaubert Gäste

In Beffendorf warteten die weiblichen Gäste im festlich geschmückten Schloss Urbania zu Beffendorf auf die Ankunft ihres Königs – und hatten einiges zu erzählen.
Die Fanfaren erklangen, und zwei festlich gekleidete Lakaien trugen den König in einer goldgeschmückten Sänfte herein. Alle huldigten ihrem König, und nach einer würdigen Rede wurde zu höfischen Tänzen eingeladen. Danach wurde zu Tisch gebeten mit Kaffee, Gebäck und köstlichen Getränken. Die Tischmusik wurde unterbrochen durch fröhliche Schunkelrunden und Gesänge.