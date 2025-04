12 Im neuen Glanz erscheint die jetzt so benannte „Wehrstein-Halle“ Foto: Schwind

Die Wehrstein-Halle ist mit einem großen Festbankett eingeweiht worden. Für Unterhaltung sorgt die Jugendgarde und der Musikverein „Gut-Klang“.









In gut zwei Jahren verwandelten Planer und Fachfirmen die ergraute Turn-und Festhalle in Fischingen in eine hochmoderne, technisch versierte und mit einem zusätzlichen Multifunktionsraum ausgestattete größere Mehrzweckhalle.